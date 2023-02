Un beau partenariat engagé entre The Little Car Company et Ferrari va permettre à une édition spéciale particulièrement savoureuse de voir le jour, en guise de célébration du pedigree de course de la légende de la marque italienne, victorieuse sur les 24 Heures du Mans.

Comme pour la Ferrari Testa Rossa J originale, The Little Car Company et Ferrari ont travaillé en étroite collaboration pour concevoir et fabriquer à la main cette édition spéciale unique. Pour s'assurer que la Pacco Gara réponde aux normes suprêmes du nom Ferrari, The Little Car Company a poursuivi sa relation étroite avec les ingénieurs de Maranello, l'équipe Ferrari ayant elle-même choisi le nom Pacco Gara. Le modèle sera présenté à l’occasion du Concours International d'Élégance de St Moritz, en ce mois de février.

Cette édition spéciale dispose d'un arceau de sécurité de course afin de lui permettre de se lancer à l’assaut de la compétition en piste sur les évènements historiques, et offre tout simplement une protection contemporaine supplémentaire aux conducteurs qui souhaitent profiter de leur Testa Rossa J dans des environnements de course. L'arceau sera amovible, offrant ainsi aux clients la liberté de modifier l'apparence de leur Testa Rossa.

La Pacco Gara offre un harnais de course Sabelt boulonné au châssis et à l'arceau pour une véritable sensation de course. Un miroir extérieur supplémentaire a été installé du côté du conducteur, ainsi que des phares d'époque.

Pour permettre aux clients de ressentir des sensations particulières et plus douces qu'avec celles du véhicule original, notamment de par de sa différence de gabarit et sa propulsion électrique, l'ajout d'amortisseurs et de freins réglables ont permis d'ajuster l'équilibre de leur Testa Rossa J. L’expérience de conduite se veut ainsi plus souple et plus personnelle et l'ajout de fonctions réglables ne fera qu'accroître le caractère immersif et vivifiant de la Ferrari Testa Rossa J.

La plus grande amélioration des performances de l'édition Pacco Gara de la Ferrari Testa Rossa J est l'augmentation de sa puissance à 14 kW. Il s'agit d'une mise à jour purement logicielle, qui fait passer la Testa Rossa J de 16 à 19 ch. La 250 Testa Rossa originale étant une icône de la course, l'augmentation de la puissance rapproche la Testa Rossa J de cette performance inimitable.