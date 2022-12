Il y a 99 heureux clients dans le monde qui attendent de recevoir leur nouvelle Bugatti Mistral, dernière évolution de la Chiron et chant du cygne du majestueux W16 8,0 litres quadri-turbo autour duquel le constructeur français a écrit son histoire récente.

Et si les futurs propriétaires de Mistral ont des enfants, ces derniers pourront avoir le droit à un joli cadeau de Noël sous le sapin cette année. En effet, en plus de la supercar de 1 600 ch, ils pourront aussi avoir leur propre Bugatti.

La première électrique de chez Bugatti

Il s'agit de la Bugatti Baby II Carbon Edition, une version spéciale de la voiture électrique pour enfants présentée en 2019 et mise en vente l'année suivante. Mais qu'est-ce que cette dernière version a de si spécial ? C'est simple : elle possède des éléments en fibre de carbone et ne peut être achetée uniquement par les clients qui ont passé commande d'une Mistral.

Comme la Baby II "normale", la Carbon Edition est également fabriquée en collaboration avec The Little Car Company et est entièrement fonctionnelle. La fiche technique n'a pas été publiée, mais selon toute vraisemblance, cette nouvelle version sera également disponible en trois versions différentes (Base, Vitesse et Pur Sang) avec un moteur électrique de 4 ou 10 kW et une vitesse maximale de 45 ou 68 km/h.

Bugatti Baby II Carbon ou Audi RS 3 ?

Les formes sont une fois de plus inspirées de celles de la légendaire Type 35. En choisissant parmi le vaste catalogue, il est possible de la personnaliser dans les moindres détails et, si possible, avec les mêmes couleurs que la Mistral présente dans le garage.

Le prix de cet engin ? Pas moins de 80 000 euros, hors taxes, pour le voir trôner à côté d'une Mistral qui a déjà coûté la bagatelle de cinq millions d'euros, hors éléments de personnalisation. Avec 80 000 euros, vous pouvez aussi vous acheter une Audi RS 3, une nouvelle BMW M2, ou encore, pour les familles, un Maserati Grecale.