Bugatti est resté terriblement discret sur la Mistral depuis qu'elle a dévoilé le spectaculaire roadster en août dernier lors de la Monterey Car Week. Heureusement, la Mistral, basée sur la Chiron, fait à nouveau la une des journaux, car les gens de Molsheim ont eu la gentillesse de partager de nouveaux détails sur le dernier modèle motorisé par un W16.

Comme les autres monstres de 8,0 litres, l'hypercar cabriolet dispose d'un mode "vitesse maximale".

Alors que la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse a atteint 408,84 km/h en 2013, Bugatti est persuadé que la Mistral pourra facilement faire mieux. Emilio Scervo, directeur de la technologie de Bugatti Rimac, affirme que le nouveau roadster a été conçu pour atteindre une vitesse impressionnante d'au moins 420 km/h. Lorsque le mode "vitesse maximale" est activé, l'aileron arrière s'ajuste automatiquement pour réduire la traînée.

2024 Bugatti Mistral

34 Photos

Le design de la Mistral s'inspire non seulement de la Chiron sur laquelle elle est basée, mais aussi d'autres modèles spéciaux tels que la Centodieci, la Divo et la Voiture Noire. En outre, les feux arrière en forme de X de la Bolide correspondent à ceux présent sur le nouveau roadster pour faire de l'arrière l'angle probablement le plus spectaculaire du roadster de 1600 chevaux.

Dernière voiture de route W16 que Bugatti produira, la Mistral est limitée à 99 exemplaires seulement. Toutes les unités ont déjà été vendues, malgré un prix exorbitant de 5 millions d'euros. Les livraisons aux clients devraient commencer en 2024, lorsque le constructeur français commencera également à expédier les Bolide réservées aux circuits à leurs propriétaires légitimes. La version extrême de la Chiron est quant à elle limitée à 40 exemplaires et est relativement moins chère, à "seulement" 4 millions d'euros.