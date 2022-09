La Bugatti La Voiture Noire est à ce jour l'une des voitures les plus chères du monde. Elle a été présentée sous forme de prototype en 2019, avant d'être produite en un seul et unique exemplaire quelques années plus tard avant d'être livré à son mystérieux client.

Ce modèle rend hommage à la Bugatti Type 57 SC Atlantic perdue. Au lieu de la conserver précieusement dans un endroit approprié à l'abri, son propriétaire a fait le déplacement jusqu'en Croatie pour participer au Supercar Owners Circle qui s'est tenu du 2 au 5 septembre. L'unique La Voiture Noire n'était pas seule, loin de là, elle était accompagnée par plusieurs modèles rares et exclusifs de la marque de Molsheim.

Centodieci, Divo, Chiron Super Sport 300+, Chiron Super Sport, Chiron L'Ébé, Chiron Pur Sport, Chiron Sport et quatre Chiron ont fait le déplacement avec La Voiture Noire. Ensemble, ces Bugatti ont parcouru 1000 km en commençant par une course de côte dans les montagnes près du Zagreb. Le convoi s'est par la suite dirigé vers le centre-ville de Zagreb. Le samedi matin, toutes les participantes se sont rendues au centre technique aéronautique Velika Gorica ZTC. L'après-midi, les invités se sont mis en route en direction de la ville de Sibenik.

"C’est un réel honneur pour moi d’accueillir le Supercar Owners Circle pour la deuxième année consécutive dans mon pays. En choisissant de partager leurs véhicules si rares et si spéciaux avec le public enthousiaste de Croatie, nos clients ont prouvé à quel point ils étaient sincèrement passionnés par la marque Bugatti. Le fait que chaque voiture quittant notre Atelier – même les exemplaires totalement uniques – puisse être conduite et appréciée, et soit capable d’offrir le confort sur des trajets de 1 000 km, de battre des records de vitesse sur piste fermée ou de s’attaquer à des routes de montagne sinueuses, est tout à fait dans l’esprit d’Ettore Bugatti", a déclaré le PDG de Bugatti Rimac, Mate Rimac.

Il s'agit de la seconde apparition en public pour la Bugatti La Voiture Noire. Si nous ne connaissons pas encore l'identité du propriétaire qui a tenu à rester anonyme, nous pouvons au moins y mettre un visage (à moins que le véritable propriétaire ait prêté son bijou à une personne de confiance). Dans les vidéos publiées sur YouTube par les vidéastes, un couple d'une trentaine d'années s'est relayé au volant de La Voiture Noire vendue à 11 millions d'euros HT. On peut les apercevoir dans la vidéo ci-dessous à 6:00 et 15:30 minutes.