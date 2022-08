Cela fait désormais déjà une semaine que la Bugatti Mistral a été présentée dans le cadre très prestigieux de l'événement The Quail, en Californie. Un roadster sur base de Chiron, limité à 99 exemplaires, tous vendus, et qui sera le dernier véhicule de la marque à embarquer le désormais légendaire W16.

Si cette Chiron n'était qu'une demi-surprise, la firme de Molsheim nous avait mis sur sa piste quelques jours avant en retraçant l'histoire d'une certaine Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid. Malgré les 88 ans qui séparent les deux modèles, c'est bien elle qui a inspiré la nouvelle Mistral !

C'est en octobre 1934 au Salon de l'Automobile de Paris que le constructeur alsacien a dévoilé cette carrosserie "Grand Raid" sur la Type 57, qui a été déclinée en de nombreuses autres au fil des années. Et contrairement à ce que son incroyable élégance pourrait le laisser penser, c'est bien pour la compétition que le modèle a été développé, avec un mot "raid" qui fait référence à un rallye long et difficile.

Dix châssis "Grand Raid" seront construits, mais un exemplaire se démarquera plus que les autres à la fois de par sa carrosserie en aluminium et ses couleurs, le noir et le jaune, les préférées d'Ettore Bugatti. Marquée du numéro de châssis 57222, elle s'appelle la Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid Usine.

D'ailleurs le mot "Usine" n'a jamais été une dénomination officielle au sein de la marque, et peut-être viendrait-elle de Jean Bugatti, le fils d'Ettore, qui a dessiné la voiture.

Pourquoi alors la Bugatti Mistral s'inspire-t-elle d'elle ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un roadster sportif au design élégant. Et puis l'on remarque immédiatement une caractéristique qui relie les deux voitures : ces appuis-tête aérodynamiques à l'arrière. La pare-brise très penché pourrait également faire le trait d'union entre les deux générations.

Comme on l'a dit, la Grand Raid Usine a été pensée pour la course, et c'est Pierre Veyron, celui qui a donné son nom à l'hypercar sortie en 2005, qui prendra son volant au départ du rallye Paris-Nice 1934. L'année suivante, en 1935, c'est le pilote Robert Benoist, qui remportera la course de côte de Chavigny à son bord.

Contrairement à certaines Bugatti mythiques, comme la fameuse Voiture Noire, cette Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid Usine n'a pas disparu et existe toujours. Elle est exposée au musée Louwman de La Haye, aux Pays-Bas. Si elle y est depuis 2001 dans sa configuration d'origine, précisons qu'en 1946, elle sera modifiée au niveau des phares et des ailes, à la faveur d'un changement de propriétaire. C'est une restauration ultérieure qui lui rendra sa superbe originelle.