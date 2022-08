Chez Bugatti, on travaille matin et au soir pour développer un tout nouveau modèle qui reprendra le flambeau à la Bugatti Chiron. Jusqu'à présent, le constructeur basé en Alsace n'a révélé aucune information à propos de son nouveau produit. Les journalistes anglais d'Autocar sont tout de même parvenus à décrocher une interview avec ses créateurs qui ont évoqué brièvement son design.

Nouveau design, nouvelle motorisation

Cette Bugatti sera, comme évoqué par Mate Rimac, fortement électrifiée. Tous les indicateurs montrent qu'elle aura un moteur plus petit que le W16 8.0 litres. Il sera épaulé par plusieurs moteurs électriques pour développer une puissance très généreuse. Après tout, la Mercedes-AMG One est équipée d'un V6 hybride de 1063 ch. L'Aston Martin Valkyrie, autre hypercar hybride, produit jusqu'à 1155 ch.

Mercedes-AMG One Aston Martin Valkyrie

La descendante à la Bugatti Chiron aura un design "différent", "plus athlétique", et sera "plus étonnante" que la Mistral dévoilée à la Monterey Car Week.

"Elle sera incroyable, proportionnellement, technologiquement, en termes d'innovation, en termes d'inattendu. Les gens vont en prendre plein la vue, et c'est une vraie joie de travailler sur ce projet", a déclaré Frank Heyl, directeur adjoint design de Bugatti

Un intérieur moins clivant

Si l'extérieur devrait nettement évoluer par rapport aux dernières Bugatti présentées, l'intérieur ne sera pas complètement nouveau ou différent. Aldo Maria Sica, designer intérieur chez Bugatti, a expliqué que l'intérieur "ne fera pas l'objet d'une refonte radicale, mais restera proche de ce que l'entreprise propose".

Le développement de ce nouveau modèle serait déjà terminé. D'après les bruits de couloir, Bugatti serait déjà en train de le montrer à ses clients afin d'écouler tout ou une partie du stock avant sa présentation au public prévue en 2024. La Bugatti Chiron est produite à 500 exemplaires, et il a fallu plusieurs années avant que l'hypercar ne soit en rupture de stock.

La nouvelle Bugatti pourrait marcher sur les traces de son aînée, elle sera à ne point douter vendue à plusieurs millions d'euros. Pour rappel, la Bugatti Mistral est vendue à 5 millions d'euros l'unité, ça pique, mais cela n'effraie pas les acheteurs, car tous les exemplaires sont réservés.