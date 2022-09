Il n'y a que dix Bugatti Centodieci à fabriquer dans le monde. Le véhicule de lancement était blanc, tandis que la première voiture de client était bleue - la même teinte que l'EB110 auparavant. Aujourd'hui, Bugatti nous présente un nouvel exemplaire sorti des ateliers de Molsheim : elle arbore une peinture argentée - et elle est absolument magnifique à côté d'une EB110 Supersport de la même couleur.

Pour rappel, la EB110 Supersport, ou SS, était la version plus légère et plus puissante de la EB110 GT. La Centodieci couleur Argent rend hommage à cette finition. À noter que la EB110 SS ici présente est la propriété de Turbollection - un collectionneur d'automobiles historiques.

Galerie: Bugatti Centodieci et EB110SS

24 Photos

Tout comme la première voiture de client Centodieci, cet hommage est clairement visible dans les cinq trous de refroidissement sur le pilier B, qui sont présents sur les deux voitures. Sur la Centodieci, cependant, les évents refroidissent le moteur W16 de Bugatti qui développe une puissance énorme de 1600 chevaux. En comparaison, la EB110 SS utilise un moteur V12 de 3,5 litres quadri-turbo . La ressemblance avec l'EB110 SS est également apparente à l'arrière de la Centodieci à travers le couvercle en verre et la signature lumineuse.

D'autres clins d'oeil au design se retrouvent sur la silhouette de la Centodieci et sur le site qui modernise des éléments des surfaces planes et des détails inspirés du Bauhaus de la EB110.

Pour les non-initiés, la Bugatti Centodieci ne se résume pas à son apparence. Elle peut passer de 0 à 100 kilomètres par heure en 2,4 secondes, de 0 à 200 km/h en 6,1 secondes et de 0 à 300 km/h en 13,1 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 380 km/h.

Comme indiqué, seules 10 Bugatti Centodieci seront fabriquées pour les clients - toutes ces voitures ont déjà été vendues pour 8 millions d'euros.