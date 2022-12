Lorsqu'on connaît le prix des pneus d'une Bugatti Chiron, cela devrait suffire pour empêcher qui que ce soit de glisser avec la sportive. Pas Bugatti, qui pour montrer l'agilité de la Chiron Pur Sport, a réalisé cette vidéo assez sensationnelle.

La Bugatti Chiron Pur Sport démarre en trombe sur une piste humide pour prendre de l'élan avant que le pilote, Sven Bohnhorst, donne un coup de volant afin de la mettre en drift. Grâce à l'accélérateur et aux subtils mouvements sur le volant, l'ingénieur responsable du développement et du châssis "achève son drift à la perfection, marquant le tarmac du fameux «C», ligne signature de Bugatti".

La ligne en C est devenue une composante majeure du design Bugatti. Le constructeur explique dans son communiqué que cette ligne est née à l'époque de la nécessite d'augmenter la ventilation dans les Bugatti dotées de 16 cylindres. Elle est par ailleurs visible à bord de la Type 57, et même de la Type 50.

Aujourd'hui, cette ligne en C, que l'on retrouve sur le profil de chaque modèle, fait entrer l'air au niveau de la vitre derrière le montant A. Cet air est canalisé à travers le passage de roue puis expulsé à l'arrière de la voiture.

"Ce que nous célébrons ici par cette démonstration, c’est la maniabilité sans égale de la Chiron Pur Sport. Cette voiture, l’une des plus agiles jamais créées dans notre gamme de véhicules, est à la fois suffisamment armée pour la conduite au quotidien et suffisamment précise pour effectuer un drift contrôlé sur quatre roues", a déclaré Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles, et d'ajouter : "La Pur Sport est devenue l’un des modèles préférés de nos clients en raison de ses performances et de ses caractéristiques de conduite pures".

Dotée du moteur W16 8,0 litres de 1500 ch, la Bugatti Chiron Pur Sport est la version la plus dynamique et la plus à l'aise sur les routes étroites et sinueuses. Elle est dotée d'une transmission intégrale et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 2,3 secondes. Sa production est limitée à 60 exemplaires, 30 ont déjà été livrés aux clients.