Bugatti est définitivement un constructeur pas comme les autres. Il est au-dessus de la mêlée, avec des modèles développant au minimum 1500 ch et des prix qui dépassent l'entendement. Pour vous offrir une Bugatti, il va falloir se lever tôt. La Chiron, modèle le plus "accessible" de la gamme, démarre à plus de deux millions d'euros. Nous devrions plutôt écrire "débutait", car les 500 unités de la Chiron ont toutes été vendues.

En plus d'avoir le privilège de s'offrir une Bugatti, les clients peuvent configurer leur voiture en ajoutant des options à des prix stratosphériques. Comme le montre ce document publié par GTBOARD, la finition "Blue Royal Carbon" est facturée par la marque à 222 500 dollars, soit 196 000 €. Pour faire simple, dans la vie, vous avez soit le choix de vous offrir une Bugatti Chiron standard plus une Lamborghini Huracan, ou bien, une Chiron avec sa livrée spéciale.

Il s'agit de l'option la plus chère indiquée dans ce document, moins onéreux, le constructeur de Molsheim vend le Sky View à 62 000 dollars, environ 55 000 €. C'est presque le prix d'une Volkswagen Golf 8 R. Pour embellir leur habitacle, les riches clients ont aussi la possibilité de cocher l'option "Interior trim parts - Black anodized" pour la coquette somme de 56 000 dollars (49 300 €). Vous en voulez d'autres ? Les sièges conforts coûtent 12 000 dollars (10 600 €) et le cache moteur Blue Royal Carbon est facturé à 12 500 dollars (11 000 €).

La voiture en question est en fait une Bugatti Chiron Super Sport. C'est d'ailleurs le modèle ayant remporté le Motor1 Social Car of the Year 2021 grâce à vos votes sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir à travers le document ci-dessus, elle coûte la somme de 3 825 000 dollars (3,6 millions d'euros), à cela, le client a ajouté une liste d'options pour atteindre un prix final de 4 301 450 dollars (3,8 millions d'euros).

Acheter une voiture neuve à plusieurs millions d'euros, c'est bien, l'entretenir, c'est mieux. Dans un précédent article (et que vous retrouverez ci-dessus), nous avons détaillé le coût d'entretien d'une Bugatti Chiron Pur Sport. C'est un poste de dépenses conséquent, changer le réservoir d'essence (tous les 48 mois) coûte 37 500 €.