La première édition du concours Motor1 Social Car of the Year est officiellement terminée ! Via nos réseaux sociaux, nous vous avons demandé de voter pour votre voiture préférée. Après plusieurs manches et une finale opposant l'Audi e-tron GT à la Bugatti Chiron Super Sport, vous avez voté en majorité pour l'hypercar de 1600 ch.

Au départ, elles étaient 16, toutes différentes les unes des autres. Vous pouviez aussi bien voter pour la Peugeot 308, que la Kia EV6, ou bien, pour la nouvelle Renault Mégane E-Tech (vous retrouverez la liste des 16 prétendantes ci-dessous). Ce sont toutes des voitures commercialisées en 2021. Pour les départager, nous avons réalisé plusieurs manches jusqu'à la finale pour désigner une gagnante.

L'hypercar de Molsheim rencontre un certain succès auprès du public, elle qui affiche un look hyper sportif et des performances incroyables. La Bugatti Chiron Super Sport est motorisée par le W16 8.0 L produisant 1600 ch pour 1600 Nm de couple. Elle est capable d'accélérer de 0 à100 km/h en 2,4 secondes et d'atteindre une vitesse maximale limitée à 440 km/h.

Ce concours n'a pas seulement été réalisé en France, plusieurs éditions de Motor1.com ont participé. Comme vous allez le découvrir ci-dessous, les gagnantes varient d'une édition à une autre. Toutes éditions confondues, nous avons enregistré plus de 120 000 votes, touchant plus de 3,5 millions d'utilisateurs avec plus de 350 000 interactions via nos réseaux sociaux.

Vous retrouverez ci-dessous toutes les éditions participantes ainsi que le modèle correspondant ayant remporté le prix local du Motor1 Social Car of the Year 2021. À l'année prochaine !

Edition Gagnante Motor1.com Arabie Saoudite Range Rover 403 EAS Motor1.com Argentine Ford F-150 Raptor Motor1.com Brésil Porsche 911 GT3 Motor1.com France Bugatti Chiron SuperSport Motor1.com Allemagne Porsche 911 GT3 Motor1.com Indonésie BMW M4 Competition Motor1.com Italie Ferrari 296 GTB Motor1.com Espagne Cupra Formentor VZ5 Motor1.com USA Porsche 911 GT3 Motor1.com Turquie Peugeot 308

