Nous avons récemment évoqué le fait qu'en Europe, Ford se sépare progressivement de ses anciens modèles de série. La Mondeo a été la première en 2022, suivie de la Fiesta et de la Focus. Toutefois, le nom Mondeo n'est pas totalement mort. En accord avec sa signification dans le sens de "monde", il continue à vivre sous une autre forme en Asie, et plus précisément en Chine.

Une nouvelle Mondeo y a en effet été lancée en 2022. Elle mesure 4,93 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,50 mètre de haut. L'empattement est de 2,94 mètres. Des dimensions qui ne sont pas sans rappeler celles des voitures européennes modernes de taille moyenne comme la VW Passat Variant ou la Skoda Superb.

Galerie: Ford Mondeo (2024) Chine

Côté moteur, la Mondeo n'est équipée que de moteurs essence. 190 ch pour une cylindrée de 1,5 litre ou 254 ch pour une cylindrée de 2,0 litres, tous deux couplés à une boîte automatique à 8 rapports. L'offre comprend également une hybride avec une puissance système de 208 ch.

Le prix commence à 149 800 yuans, soit environ 19 200 euros. Ce prix avantageux est rendu possible par la production en Chine chez Changan-Ford.

Le cockpit de la Ford Evos et de la Mondeo (2022)

Et qu'en est-il de la nouvelle Ford Mondeo Sport ? Au sens strict, elle n'est pas non plus nouvelle. Derrière elle se cache l'ancienne Evos, un crossover SUV de 4,92 mètres de long dérivé de la China-Mondeo. En juillet 2024, il a été rebaptisé Mondeo Sport, afin de souligner les points communs avec la Mondeo. Depuis, la seule propulsion est une hybride avec une puissance système de 308 ch.

La Mondeo et la Mondeo Sport partagent la plateforme Ford C2 avec "notre" Focus (qui sera supprimée en 2025) et le Kuga, qui a récemment été largement remanié. En 2022, Ford Allemagne s'est empressé de démentir l'arrivée en Europe de la nouvelle Mondeo et de l'Evos. Au Moyen-Orient, en revanche, elle sera commercialisée sous le nom de Ford Taurus. Nous sommes d'avis que le duo de Mondeo chinois ferait aussi bien l'affaire chez nous. Mais personne ne nous le demande...