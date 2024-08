Même si cela fait un peu plus d'un an que Ford a mis fin à la production de la Fiesta, nous sommes toujours aussi étonnés que les dirigeants aient pensé que c'était une bonne idée. Il s'agit de la deuxième gifle infligée ces dernières années aux personnes qui veulent encore des voitures. En 2022, la Mondeo a disparu, et en 2019, la citadine Ka s'est éteinte. Et les chiffres de vente ne mentent pas : la décision de se concentrer sur les crossovers ne porte pas ses fruits.

Selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), Ford est en net recul cette année. La demande dans l'Union européenne, l'Association européenne de libre-échange et le Royaume-Uni a chuté de 16,9 % pour atteindre 226 365 voitures. L'UE compte 27 pays, auxquels s'ajoutent quatre pays de l'AELE, tandis que le Royaume-Uni est répertorié séparément depuis qu'il a quitté l'UE au début de l'année 2020.

Ford Fiesta

La part de marché de Ford dans la région UE+AELE+UK est passée de 4,1 % à seulement 3,3 % au mois de juin. Ce n'est guère une surprise. L'abandon de la Fiesta a certainement freiné les ventes. Selon le spécialiste de la recherche automobile Dataforce cité par Automotive News Europe, tous les modèles qui ont atteint le top 10 dans le segment des petites voitures, sauf un, étaient en hausse au premier semestre 2024. La plupart des autres modèles ont connu une croissance à deux chiffres.

Dans l'ensemble, le segment a augmenté de 5,7 % pour atteindre 956 865 superminis. Cela représente 51 392 voitures supplémentaires par rapport au premier semestre 2023, malgré l'annulation de la Fiesta. La petite voiture à hayon de Ford ayant disparu de la gamme, les clients ont décidé d'acheter autre chose.

Modèle À la Mi-2024 Comparé à la première partie de 2023 Dacia Sandero 144,205 +17.2% Renault Clio 113,620 +14.6% Peugeot 208 105,940 +1.1% Citroen C3 104,655 +52.8% Toyota Yaris 92,879 +10.2% Opel Corsa 86,002 -18.2% Volkswagen Polo 67,619 +4.3% Skoda Fabia 52,433 +22.5% SEAT Ibiza 46,733 +31.6% Hyundai i20 42,098 +19.9%

Mais un autre problème se profile à l'horizon. Ford est sur le point de mettre fin à la commercialisation de la Focus. La décision a été annoncée à la mi-2022, lorsque l'Ovale bleu a déclaré qu'il cesserait de produire la voiture compacte en 2025. Il y a quelques mois, l'entreprise a réitéré son intention d'éliminer progressivement la rivale de la Volkswagen Golf en novembre 2025 à l'usine de Saarlouis, en Allemagne.

Ford Focus ST

Si l'on examine une fois de plus les tableaux des ventes, la disparition de la Focus de la gamme est une nouvelle illustration de l'histoire de la Fiesta. Le segment des compactes a progressé de 11,5 % dans l'intervalle janvier-juin 2024 dans la région UE+EFTA+UK. Cela équivaut à 86 161 voitures supplémentaires, ce qui porte le total à 837 351. Bien sûr, la Focus a baissé de 19,8 %, mais la production a été interrompue pendant un certain temps en raison d'une grève à l'usine. Malgré ce revers, Ford a terminé cinquième de ce segment avec 47 070 voitures. Il a devancé son rival de longue date, Opel/Vauxhall Astra.

Modèle À la Mi-2024 Comparé à la première partie de 2023 Volkswagen Golf 125,591 +42.4% Skoda Octavia 102,906 +25.8% Toyota Corolla 70,541 +13.9% Peugeot 308 50,053 -2.1% Ford Focus 47,070 -19.8% Opel Astra 44,475 +70.4% Kia Niro 38,098 +11.9% Citroen C4 34,247 +8.3% Kia Ceed 33,545 -5.5% Cupra Leon 32,733 +70.8%

Une fois la Focus disparue, la seule voiture de la gamme Ford en Europe sera la Mustang. Même si nous aimons tous la pony car, le duo coupé sport/convertible ne fera pas bouger l'aiguille. Il s'agit d'une voiture de niche propulsée par un gros V8 qui découragera les acheteurs en raison des taxes élevées sur les moteurs de grosse cylindrée dans de nombreux pays européens. De janvier à juin 2025, Ford n'a vendu que 1 323 'Stang, soit une baisse de 26,6 %, alors que la septième génération vient tout juste de sortir.

Bien que beaucoup plus petit, le segment des véhicules de taille moyenne, qui comprenait la Mondeo, jusqu'à il y a quelques années, a également progressé au cours du premier semestre 2024. La demande a bondi de 6,6 % pour atteindre 178 679 voitures, soit 11 004 unités supplémentaires par rapport à la même période de l'année dernière.

Modele À la Mi-2024 Comparé à la première partie de 2023 Tesla Model 3 59,160 +42.4% Volkswagen Passat 38,147 +3.1% Skoda Superb 25,325 -4.6% Peugeot 408 11,094 +1.4% Volkswagen Arteon 7,705 -38.6% Peugeot 508 7,287 +9.4% Volkswagen ID.7 5,465 +3,315.6% Hyundai Ioniq 6 4,777 -2.3% Subaru Outback 4,377 +42.7% Toyota Camry 4,105 +21%

Il n'est pas prévu de remplacer directement la Fiesta, la Focus et la Mondeo. Au lieu de cela, Ford lance un grand SUV électrique Explorer et ramène la Capri, également sous la forme d'un SUV électrique. Ces deux modèles sont basés sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, et sont donc apparentés respectivement à l'ID.4 et à l'ID.5. Ford ne peut raisonnablement pas s'attendre à ce que le duo EV compense la disparition de modèles de longue date tels que la Fiesta, la Focus et la Mondeo.

Au premier semestre 2024, la part de marché des voitures purement électriques n'était que de 12,5 %, selon les données publiées par l'ACEA. Ford prépare également une Puma entièrement électrique, son offre de VE la moins chère en Europe. La Puma Gen-E sera lancée dans le courant de l'année et devra faire face à la concurrence acharnée de la Stellantis. Pour rappel, Ford est revenu sur son objectif de passer au tout électrique en Europe d'ici 2030, invoquant une demande de VE "plus faible" qu'initialement prévu.

L'effondrement des ventes montre qu'il y a une limite au nombre de personnes désireuses d'acheter des crossovers. Les segments de la Fiesta, de la Focus et de la Mondeo génèrent toujours des ventes importantes en Europe, mais Ford se tient désormais à l'écart. L'entreprise est résolue à vendre des SUV, avec une Mustang de temps en temps.

Ford Taurus

Mais l'Europe n'est pas le seul endroit où Ford a sacrifié ses voitures. La Fiesta, la Focus, la Fusion et la Taurus sont mortes depuis des années aux États-Unis, où l'entreprise s'est tournée vers les gros crossovers et les camions. Toutefois, le PDG Jim Farley a récemment déclaré que les Américains devaient adopter des voitures plus petites, celles-là mêmes que Ford ne propose plus.

Dans une interview accordée à CNBC lors du festival d'idées d'Aspen fin juin, le patron de Ford a déclaré : "Nous devons recommencer à aimer les petits véhicules. C'est très important pour notre société et pour l'adoption des véhicules électriques. Nous sommes amoureux de ces véhicules et je les aime aussi, mais le poids est un problème majeur".

Pour l'instant, cette déclaration ne doit pas être confondue avec une promesse de Ford de vendre des voitures plus petites. Après tout, l'Amérique est un pays de camions. Toutefois, la situation est différente en Europe, où les gens préfèrent des voitures plus raisonnables. Alors que l'UE s'apprête à interdire la vente de nouvelles voitures à essence ou diesel en 2035, il est probablement trop tard pour un renouveau de la Fiesta et/ou de la Mondeo.

La Focus est sur le point de disparaître, les prochaines années s'annoncent donc difficiles pour Ford en Europe si l'on considère que les rivaux n'ont pas abandonné les voitures ordinaires. Pour ne rien arranger, la croissance des VE ralentit en Europe, les chiffres de l'ACEA montrant que les voitures électriques n'ont progressé que de 1,3 % jusqu'en juin. C'est un signe inquiétant que la Puma, l'Explorer et la Capri électriques de Ford pourraient ne pas connaître le succès escompté.

Ford Puma ST

La lueur d'espoir pour Ford Europe est que le Puma, le crossover sous-compact à essence qui n'est pas destiné à l'Amérique, continue de se vendre comme des petits pains. Les livraisons ont augmenté de 8,4 % pour atteindre 83 668 unités au premier semestre 2024. En revanche, le Kuga (Escape aux États-Unis), plus grand, a subi une baisse de 10,1 %, à 54 995 véhicules.

La décision de Ford de concentrer ses efforts sur les crossovers et les véhicules électriques ne semble pas porter ses fruits, surtout si l'on compare avec les performances de ses concurrents en Europe. Il est triste de voir la mort des vraies Ford pour faire de la place à des produits dérivés de Volkswagen.