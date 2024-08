Le récent restylage de la Ford Puma a apporté une série de modifications au design du SUV compact, en particulier à l'avant et aux blocs optiques, mais aussi à l'intérieur et aux moteurs, qui sont tous des mild hybrides.

Pour comprendre si et comment l'efficacité de la Puma a changé, j'ai décidé de conduire la Ford Puma 1.0 mild hybrid de 125 ch restylée avec transmission manuelle, une voiture qui, lors du test de consommation en conditions réelles, a enregistré une excellente moyenne de 4,10 l/100 km (24,39 km/l) et une charge d'essence de 27,88 euros pour un trajet de 360 km.

Parmi les B-SUV à essence les plus efficaces

Par rapport aux résultats des autres voitures à essence dans le classement de la consommation réelle, les 4,10 l/100 km de la Ford Puma mild hybrid placent la voiture de l'Ovale Bleu juste en dehors du Top 10, devant d'autres SUV et crossovers compacts tels que le Skoda Kamiq 1. 0 TSI 116 ch manuel (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), le Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 ch (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) et la Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l).

Ford Puma (2024), vue de trois-quarts avant

Ainsi, le seul B-SUV à essence qui consomme moins que la nouvelle Ford est le Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100hp 48V iMT, qui domine le classement de la catégorie avec son étonnante consommation de 3,75 l/100 km (26,6 km/l).

Beaucoup d'espace de chargement, mais celui qui s'assoit à l'arrière n'est pas en première classe

Le modèle que nous avons testé était une Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch Titanium, la version d'entrée de gamme de la Puma qui est déjà équipée de série de la nouvelle calandre Titanium, de jantes en alliage de 17 pouces, de phares à LED, de vitres teintées, d'une climatisation automatique, d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports, d'un allumage par bouton-poussoir, d'une caméra de recul et du système d'infodivertissement SYNC 4 avec écran tactile de 12 pouces.

Ford Puma (2024), l'intérieur

L'équipement supplémentaire d'options payantes telles que la peinture métallisée, les phares adaptatifs et prédictifs Matrix Full Led, le pack co-pilote, le pack confort et le toit ouvrant panoramique porte le prix catalogue à 32 500 euros, qui peut toutefois être réduit grâce à des incitations de l'État.

Même sans la boîte de vitesses automatique, que nous aurions appréciée (disponible dans la gamme de toute façon), cette Ford Puma restylée confirme les bonnes qualités déjà connues du modèle telles que la grande capacité de chargement dans le coffre garantie aussi par le généreux compartiment inférieur Ford Megabox, la bonne agilité de conduite et le brio dans l'accélération.

Ford Puma (2024), le détail du Megabox dans le coffre

On a également apprécié le nouveau système d'infodivertissement central avec sa connectivité stable et claire, les aides à la conduite précises et fonctionnelles et la technologie embarquée. L'équipement et l'espace pour les passagers arrière, en revanche, me semblent perfectibles, de même que le bruit du moteur trois cylindres turbocompressé électrifié qui est parfois un peu intrusif.

Une consommation jamais trop élevée

Dans les conditions de conduite les plus courantes, la nouvelle compacte Ford nous a permis d'enregistrer une bonne consommation moyenne, même sur les trajets autoroutiers qui sont généralement plus gourmands.

Ford Puma (2024), vue arrière

Le réservoir d'essence de 42 litres confère à la Puma mild hybrid une autonomie théorique de près de 700 km, avec des pointes à plus de 1 000 km en adoptant un style de conduite très astucieux et sur des itinéraires idéaux pour une faible consommation.

Consommation dans différentes situations de conduite

Mixte urbain-extra-urbain : 5,3 l/100 km (18,8 km/l)

Autonomie théorique de 789 km

Autonomie théorique de 789 km Autoroute : 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

684 km d'autonomie théorique

684 km d'autonomie théorique Economie : 3,1 l/100 km (32,2 km/l)

1 352 km d'autonomie théorique

Ce que dit la fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Masse à vide Émissions de CO2 (WLTP) Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium Ibrido (Essence) 91,9 kW Euro 6E

(EU Reg 715/2007*2023/443EA) 1.226 kg 122 g/km

Données

Véhicule : Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 hp Titanium

Prix de base : 27.500 euros

Date du test: 04/07/2024

Conditions météorologiques (départ/arrivée) : Clair, 31°/Clair, 25°

Prix du carburant : 1,889 euros/l (essence)

Kilométrage total du test : 1.805

Kilométrage total au début du test: 636

Vitesse moyenne sur le trajet Rome-Forlì : 76 km/h

Pneus : Goodyear EfficientGrip Performance 2 - 215/55 R17 98W XL (Label UE : B, A, 70 dB)

Consommation de carburant

Moyenne « réelle » : 4,10 l/100 km (24,39 km/l)

Ordinateur de bord : 4,2 l/100 km

À la pompe : 4,0 l/100 km

Les comptes en poche

Dépenses « réelles » : 27,88 euros

Dépenses mensuelles : 61,96 euros (800 km par mois)

Distance parcourue avec 20 euros : 258 km

Distance parcourue avec un plein : 1.024 km