Caterham et la Royal Air Force ont dévoilé un véhicule unique, fabriqué à partir de pièces de l'emblématique hélicoptère britannique, le Puma HC2. Cette Caterham Seven 360R sur mesure n'est pas seulement une pièce d'exposition, car elle sera vendue aux enchères pour une noble cause : collecter des fonds pour les militaires blessés. La collaboration entre Mission Motorsport et le Royal Air Force Benevolent Fund vise à générer plus de 100 000 livres sterling grâce à la vente aux enchères sur Collecting Cars.

Caterham Caterham RAF Benson

La Caterham conserve l'allure extérieure de l'hélicoptère, avec sa finition d'origine magnifiquement complétée par des panneaux supplémentaires peints en vert OTAN. Le châssis de la voiture, qui fait subtilement écho à la conception robuste du Puma, est peint en sable du désert.

Le revêtement en aluminium de la poutre de queue et des portes de l'hélicoptère a été réutilisé comme panneaux extérieurs pour la Seven. La cloison arrière interne conserve fièrement la poignée de largage de la porte. Cette attention méticuleuse aux détails s'étend à l'intérieur, où l'insonorisation matelassée du Puma orne les panneaux de porte et le dessus du tunnel, et sert de rembourrage aux sièges en fibre de carbone. Même les instructions d'évacuation de l'hélicoptère sont conservées, cousues dans la doublure.

Pour ajouter au côté spectaculaire du véhicule, la séquence de démarrage imite l'allumage à trois étapes d'un hélicoptère, et une horloge de navigation aérienne occupe une place de choix au centre du tableau de bord. La boîte à munitions de l'hélicoptère abrite désormais la batterie de la voiture sous le capot.

Cette voiture extraordinaire est propulsée par un moteur atmosphérique Ford de 2,0 litres développant 180 ch à 7 300 tr/min. Ses performances sont les suivantes : 0 à 100 km/h en 4,8 secondes seulement et une vitesse maximale de 130 km/h.