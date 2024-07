HWA, qui vient de faire sa première apparition au Supercar Owners Circle à Andermatt, en Suisse, s'apprête à présenter sa nouvelle EVO "Concept Demonstrator" à un des événements automobiles les plus prestigieux d'Europe cet été. Cette tournée à haute teneur en oxygène débutera par une grande première au célèbre Festival of Speed de Goodwood, au Royaume-Uni.

Le thème du festival cette année, "Du cheval à l'hybride - Révolutions dans la puissance", commémore 130 ans d'évolution du sport automobile. Cette toile de fond est parfaite pour le fondateur de l'HWA, Hans Werner Aufrecht, cofondateur d'AMG, qui fera une apparition spéciale le 11 juillet. Il sera accompagné de personnalités telles que Willibald Dörflinger, actionnaire principal et membre du conseil de surveillance de HWA, Martin Marx, PDG, et Gordian von Schöning, directeur technique, tous disponibles pour discuter du projet EVO avec les médias et les passionnés.

Galerie: HWA EVO "Concept Demonstrator" (2024)

10 Photos

Après avoir été dévoilé à Goodwood, l'EVO "Chassis 000" sera l'une des vedettes de la vente aux enchères de RM Sotheby's Tegernsee, le 27 juillet. Cette vente, organisée conjointement avec le Concours d'élégance allemand, verra le premier exemplaire de la réinterprétation EVO II de HWA passer sous le marteau. La quasi-totalité des 100 unités de production ayant déjà été vendues, cette vente aux enchères représente une chance rare pour les collectionneurs d'acquérir une voiture qui ne pourra bientôt plus être commandée.

La HWA EVO est un restomod basé sur la Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II, avec une carrosserie en carbone, un châssis entièrement redessiné et de nouveaux freins. Contrairement à son prédécesseur, l'EVO II originale, dotée d'un moteur quatre cylindres en ligne de 2,5 litres développant 235 PS, la nouvelle EVO est équipée d'un moteur V6 robuste développant une puissance impressionnante de 450 PS.

Proposée à partir de 714 000 € (environ 600 000 £ avec les taux de change actuels) hors TVA, la EVO renaissante devrait être livrée d'ici la fin de l'année 2025. La société ne produira que 100 exemplaires de cette berline performante.