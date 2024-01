Construite en seulement 502 exemplaires, la Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II développant 235 ch est une légende, en particulier au sein du championnat allemand de tourisme (DTM). Et s'il y a déjà eu des restomods dans le style de l'Evo II ces dernières années, c’est à présent un nom célèbre qui rejoint la liste : la société HWA du co-fondateur d'AMG, Hans Werner Aufrecht.

HWA est établi depuis de nombreuses années en tant que fabricant de véhicules de course à succès et de voitures de sport fascinantes. L'entreprise, basée à Affalterbach, se positionne désormais davantage en tant que constructeur automobile indépendant et a annoncé le développement de la HWA EVO.

La voiture de sport homologuée pour la route est une réinterprétation de la légendaire Mercedes-Benz 190 E Evo II, équipée des technologies les plus modernes. La livraison de celle-ci, limitée à 100 unités (et dire que l’Evo II semblait rare), devrait débuter fin 2025.

Réinventer une gagnante

HWA combine son ADN historique du sport automobile avec le savoir-faire du présent et du futur. Le résultat est un hommage ultramoderne à l'une des voitures de DTM les plus célèbres de tous les temps. Le triple champion de la discipline, Klaus Ludwig, avait d’ailleurs obtenu son deuxième sacre au volant de l'Evo II, en 1992.

Le moteur de la Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II, en version DTM, était un dérivé du quatre cylindres en ligne des véhicules de série, d'une puissance supérieure à 350 ch.

Après les premières idées visant à réinterpréter un véhicule absolument emblématique et à le remettre sur la route avec une technologie moderne, les premiers dessins ont été développés. Les concepteurs et les techniciens ont travaillé en étroite collaboration pour mettre cette idée en pratique.

Pour commencer, la HWA EVO est basée sur la série W201 de Mercedes-Benz. Il n’y a donc pas eu besoin d'une Evo II d’origine, n'importe quelle 190 classique a fait l'affaire. Le véhicule a ensuite été développé avec une technologie de pointe en termes de conduite, de performances, de châssis, de freins, d'aérodynamique et de sécurité.

En ce qui concerne les dimensions et la technologie, HWA donne les chiffres clés suivants : elle mesure 4,58 mètres de long et 1,35 mètres de haut (à peu près comme l'Evo II en son temps), mais est nettement plus large avec son 1,86 mètre. Ses roues sont mesurées à 19 pouces et l'empattement augmente considérablement, jusqu'à 2,75 mètres.

Le bolide est propulsé par un V6 biturbo de 3,0 litres 100% Mercedes avec une puissance de 450 ch et 550 Nm de couple au maximum. Le tout est complété par une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Pour rouler dedans, il faut rouler sur l’or…

Le prix de ce véhicule hors du commun l’est tout autant puisqu’il faudra débourser quelques 714 000 euros (plus TVA) pour acquérir l’un des 100 exemplaires. Les premières unités de la HWA EVO devraient être livrées d'ici fin 2025.

Cette voiture incarne le présent et l'avenir de HWA comme aucun autre véhicule avant elle. À l'occasion du 25e anniversaire de l'entreprise, au cours de laquelle HWA est devenue un acteur reconnu dans le domaine de l'ingénierie et de la production de véhicules hautes performances, HWA souhaitait donc offrir à ses clients quelque chose de très spécial.

Un partenariat est en préparation avec la société Curated pour le projet HWA EVO. L'entreprise américaine est considérée comme un leader dans le domaine des voitures de sport historiques et des véhicules restaurés et est un expert approfondi du marché avec, en prime, une excellente expertise commerciale. HWA et Curated souhaitent unir leurs compétences afin que la HWA EVO dispose des meilleures conditions pour devenir un grand succès, comme l’a expliqué Martin Marx, le PDG de HWA :