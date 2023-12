Nous avons vu de nombreux restomods basés sur des modèles Porsche et BMW. Pour des raisons inconnues, Mercedes-Benz ne semble pas particulièrement attrayante pour les sociétés de tuning axées sur les restomods, mais il existe enfin un véritable projet de modernisation pour l'un des modèles les plus célèbres du passé du constructeur. La Mercedes 190E Evo II sera relancée sous une forme modernisée par la société allemande de sport automobile et d'ingénierie, HWA.

100 unités vont voir le jour

Commençons par un peu d'histoire. Lorsque Mercedes a décidé de faire courir la 190E en DTM, elle a dû lancer une série d'homologation et c'est ainsi que le modèle 190E Evo I est né. En mars 1990, une version améliorée de la berline sportive a été lancée et les 502 unités prévues pour la production ont été vendues avant même que la voiture ne soit dévoilée. Ces voitures sont extrêmement rares de nos jours, mais HWA travaille actuellement sur une nouvelle série de 100 unités fortement modernisées.

L'entreprise ne précise pas si elle utilisera des voitures existantes pour son projet de restomod, mais cela semble peu probable étant donné qu'il est presque impossible d'en trouver une à vendre. HWA affirme qu'elle construira "une interprétation furieuse" de la légende, équipée de "technologies de pointe". La production sera limitée à 100 exemplaires et ne commencera pas avant la fin de l'année 2025.

Un prix de départ à 714 000 euros

La 190 Evo II originale était équipée d'un moteur de 2,5 litres développant une puissance maximale de 232 chevaux à 7200 tours/minute et un couple de 245 Nm à 5000 tours/minute, ce qui en faisait le membre le plus puissant de la famille 190E. Malheureusement, HWA ne dispose pas pour l'instant des spécifications détaillées de son modèle amélioré. Des changements substantiels sont prévus au niveau du groupe motopropulseur, du châssis, des freins, de l'aérodynamique et de la sécurité. Les premières esquisses de la Evo II renaissante montrent une berline sportive légèrement redessinée avec une aile géante à l'arrière.

Tout comme la voiture d'origine, qui était assez chère lorsqu'elle était neuve, la berline performante modernisée ne sera pas bon marché. HWA indique que le prix de départ sera de 714 000 euros hors TVA. L'entreprise allemande travaille actuellement sur un partenariat avec Curated, une société de restomod basée aux États-Unis, qui aidera HWA à développer et à produire la 190E Evo II pour l'ère moderne.