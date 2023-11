La Bugatti Chiron est déjà assez spéciale. Mais si vous avez de l'argent et de l'influence, vous pouvez demander au constructeur d'Hypercar une version encore plus exclusive, comme celle-ci. La Chiron Pur Sport Grand Prix est l'une des trois voitures créées par l'équipe de personnalisation Sur Mesure de Bugatti.

Cette voiture est destinée à un client très chanceux de Singapour et, comme les deux modèles Grand Prix précédents, elle rend hommage à l'héritage de la marque en matière de course automobile en y apportant quelques touches exclusives. Le numéro 32 sur le panneau de porte est le même que celui porté par la Type 51 lors d'une course en 1931. Cette Chiron est également dotée d'un énorme aileron arrière sur lequel le mot-symbole Bugatti et les logos "EB" se répètent au-dessus des phares.

Cette voiture est peinte en blanc avec des touches de rouge Grand Prix et de noir. Le premier modèle Grand Prix a été présenté l'année dernière au Top Marques Monaco dans une superbe peinture bleu acier mat avec des accents rouges, et une deuxième voiture a été achevée en carbone noir mat avec des accents gris jet mat.

Comme toutes les Chiron, la Pur Sport Grand Prix utilise le même moteur W16 à quatre turbocompresseurs. Bugatti n'a toutefois pas précisé si la puissance était modifiée par rapport à la puissance standard de 1 479 chevaux. En revanche, nous savons que chaque modèle Pur Sport est plus léger de 50 kg que la Chiron moyenne et qu'il est doté de ressorts plus rigides pour l'utilisation sur circuit.

Nous ne savons pas combien de modèles Grand Prix Bugatti prévoit de construire avant la fin de la production de la Chiron, mais il s'agit probablement d'un nombre très limité.