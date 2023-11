Conçue autour de la chaussure à lacets X Crazyfast d'Adidas, cette collection exclusive Bugatti incarne les valeurs partagées par les deux marques, où la forme suit la performance et où la précision est primordiale.

Le point central de la nouvelle chaussure est la technologie de semelle Speedframe d'Adidas, qui crée une structure légère offrant la rigidité nécessaire à une accélération rapide. L'incrustation de fibre de carbone dans celle-ci fait écho au matériau utilisé dans les voitures haute performance de Bugatti, reliant ainsi le monde de la chaussure de sport à celui de l'ingénierie automobile. Plus visible à l'œil nu, la zone médiane du pied arbore la célèbre couleur bleue de Bugatti.

Galerie: Аdidas X Crazyfast Bugatti

8 Photos

Sur les côtés de la chaussure, les deux slogans iconiques des marques : "Impossible is Nothing" pour Adidas et "Create the Incomparable" pour Bugatti. L'insigne intemporel d'Ettore Bugatti, le fondateur visionnaire, se répète subtilement sur les trois quarts arrière de la chaussure, rendant ainsi hommage à l'homme dont l'héritage continue d'inspirer les plus grandes Hypercars du monde.

Des chaussures qui courent vite

Les chaussures X Crazyfast Bugatti en édition limitée devraient faire leurs grands débuts sur le terrain, portées exclusivement par Rafael Leao (ailier gauche de l'AC Milan d'Italie) et Karim Benzema (attaquant du club saoudien de Pro League Al-Ittihad) en novembre 2023.

Pour que les passionnés de Bugatti et d'Adidas du monde entier aient une chance égale de posséder l'une des 99 paires de cette collection exclusive, elles seront mises aux enchères sur la plateforme Adidas Collect Web 3. La vente aux enchères est prévue du 8 au 11 novembre prochains. Les gagnants recevront une boîte à chaussures numérique exclusive, échangeable contre la paire physique et un jumeau numérique à partir du 13 novembre, en utilisant des cryptomonnaies via MoonPay.