La Bugatti Chiron est un point culminant pour les moteurs à combustion. Elle peut atteindre des vitesses de plus de 480 km/h dans la bonne configuration mais toute cette puissance a un prix élevé. Une nouvelle vidéo de Drag Race montre que même la Chiron n'est pas à l'abri du marché des pièces détachées, puisqu'elle se mesure à une BMW M5 et à une BMW M4 modifiées.

Une Bugatti nettement supérieure sur le papier...

La Chiron Super Sport est propulsée par le moteur W16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs de Bugatti. Il développe une puissance de 1 600 chevaux et un couple de 1 600 Nm, qui sont transmis aux quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports.

Galerie: Bugatti Chiron Super Sport (2021)

35 Photos

La BMW M5 est équipée du moteur V8 biturbo de 4,4 litres de BMW. Il développe habituellement 625 ch et un couple de 750 Nm. Cette voiture produit 1 000 ch et 1 200 Nm de couple, qui alimentent les quatre pneus grâce à la boîte de vitesses à huit rapports de la berline.

La BMW M4 est équipée du plus petit moteur biturbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres du constructeur allemand. Celui-ci développe également 1 000 ch et 1 000 Nm de couple, soit bien plus que la puissance de base de 510 ch et 650 Nm de couple. Elle est équipée d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

La Bugatti est nettement plus chère que ses deux concurrentes. Les BMW bénéficient de nombreuses améliorations qui contribuent à réduire l'écart de performance avec la Chiron, du moins dans la course d'accélération standard.

...Mais pas tant que ça sur la piste

La Chiron a eu du mal à adhérer au départ, ce qui a permis à la M5 de prendre une avance considérable mais de courte durée. La Bugatti a rapidement comblé l'écart une fois la traction retrouvée, devançant la BMW d'un nez, mais les deux ont franchi la ligne d'arrivée dans le même temps : 9,6 secondes. Le coupé M4 a terminé troisième avec un temps de 9,8 secondes.

Ces différences sont minimes compte tenu de l'écart de prix considérable entre les deux BMW et la Bugatti, mais les choses ont changé pendant les courses en départ lancé. La Bugatti et la M5 ont eu du mal à accélérer alors que la M4 les a distancées lors de la première course, avec les réglages les plus confortables. La M4 a remporté la première course, devançant la Bugatti, deuxième, et la BMW M5, troisième.

La M4 a pris un meilleur départ dans la deuxième course roulante, mais la M5 et la Chiron ont fait de même. Le lancement de la Bugatti a été tellement meilleur qu'elle a remporté la course. La M5 s'est tout de même classée troisième, mais elle n'a pas terminé dernière lors du test de freinage. Cette place a été réservée à la Bugatti, qui a eu besoin de la plus grande distance pour s'arrêter et qui a de nouveau perdu face à la M4.