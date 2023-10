Le préparateur automobile allemand a encore frappé. La BMW M2 Competition que vous voyez ici n'a pas l'air trop sauvage de l'extérieur, à l'exception d'un grand aileron arrière et de quelques graphiques tape-à-l'œil. Cependant, un œil attentif pourrait apercevoir des parties d'un arceau de sécurité à travers les vitres. Lorsqu'un véhicule est équipé de cela, c'est généralement pour une bonne raison.

Une nouvelle merveille de Manhart

Dans le cas présent, il y a 715 raisons. C'est la puissance de cette BMW M2 F87 modifiée, appelée MH2 700 et qui développe 715 chevaux. Si cela vous semble familier, c'est parce que nous avons déjà vu une Manhart MH2. Cette version, avec la traditionnelle livrée noire et or de Manhart, ne générait que 630 ch grâce à son moteur I6 3,0 litres boosté, mais le nouveau venu est un animal différent. Le moteur reçoit un "renforcement" non spécifié qui, selon le préparateur, est suffisant pour supporter une puissance de 1 200 chevaux.

Galerie: BMW M2 Manhart MH2 700

25 Photos

On ne sait pas s'il s'agit d'une nouvelle partie inférieure avec vilebrequin, bielles et pistons, mais plus haut, on trouve de nouveaux turbocompresseurs et pratiquement tout ce qui s'y rattache. Cela comprend les refroidisseurs intermédiaires, la tuyauterie, l'échappement, etc. Il y a également une nouvelle admission en carbone, et pour que tout cela fonctionne, Manhart a installé un réglage spécial pour l'ECU de la Bimmer.

Heureusement, les changements de moteur sont complétés par des améliorations de l'embrayage, de la transmission et du différentiel pour gérer la puissance. Pour encore plus de performances, Manhart a ajouté des tuyaux de descente de course tout en retirant d'autres composants d'échappement qui peuvent ou non rendre la voiture illégale pour une utilisation sur route. Sur son site web, l'entreprise de tuning basée en Allemagne précise que ces modifications ne sont disponibles que pour les modèles destinés à l'exportation.

Toujours plus de carbone

Un kit de freinage Manhart fait partie de l'ensemble, avec des disques de 15,5 pouces dotés d'étriers à six pistons à l'avant et des disques de 15 pouces dotés d'étriers à quatre pistons à l'arrière. Un kit de suspension hélicoïdale réglable abaisse légèrement la voiture et, bien sûr, un kit de carrosserie Manhart. Il ressemble beaucoup à celui utilisé pour la précédente MH2, avec un capot de style CS et un aileron en carbone à l'avant. Le carbone est encore plus présent à l'arrière avec l'aileron, la lèvre du spoiler et les baguettes latérales. Et au cas où vous ne sauriez pas d'où vient cette sinistre BMW, la carrosserie porte un jeu de décalcomanies Manhart avec une garniture mentholée au lieu d'être dorée.

Il n'y a aucune mention de coût ou de production prévue. Manhart invite les acheteurs intéressés à se renseigner sur le site web de l'entreprise.