Hennessey Performance Engineering, célèbre maison de tuning américaine, a vu les choses en grand pour rendre hommage aux derniers souffles de la Camaro actuelle. En effet, il y a quelques mois, Chevrolet a annoncé que 2024 serait la dernière année modèle de la génération actuelle de Camaro.

Une évolution de 650 à 1000 chevaux !

Hennessey a augmenté la puissance de la Camaro ZL1 en prenant le V8 LT4 de 6,2 litres et en lui ajoutant un surcompresseur de plus grande taille, une admission d'air à plus haut débit et un système d'alimentation actualisé avec une nouvelle pompe et de nouveaux injecteurs. Le moteur a reçu également des culasses poreuses et de nouveaux arbres à cames. Les soupapes, les ressorts, les retenues, les poussoirs et les tiges de poussoir sont des composants qui ont été améliorés. Les réglages supplémentaires comprennent un échangeur de chaleur plus grand, des collecteurs en acier inoxydable et des convertisseurs catalytiques à haut débit.

Galerie: Hennessey Chevrolet Camaro ZL1 Exorcist Final Edition

10 Photos

Tout ce travail permet au moteur de produire 1 000 ch et 1350 Nm de couple, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 650 ch et 881 Nm du moteur de base. La Camaro "Exorcist Final Edition" peut atteindre les 100 km/h en 2,1 secondes et parcourir le 400 mètres en 9,57 secondes. La vitesse maximale est de 350 km/h.

Les seules modifications extérieures par rapport à la Camaro ZL1 standard sont les graphismes "Final Edition" sur l'extérieur. Il s'agit notamment de bandes sur les côtés de la carrosserie et d'emblèmes circulaires derrière les roues avant.

2024, dernière année modèle de la génération actuelle

En mars, Chevrolet a annoncé que 2024 serait la dernière année modèle de la Camaro actuelle. Le constructeur américain a également abandonné le quatre cylindres turbocompressé et la finition LS pour ces derniers modèles. Riptide Blue et Nitro Metallic Yellow sont deux nouvelles options de couleur.

Chevrolet a également introduit l'édition Collector, qui comprend une série limitée de 350 unités pour la version ZL1. Ce modèle présente une peinture extérieure Panther Black Matte avec une bande noire métallisée et des étriers de frein rouges. Il est également livré avec la montre Canfield Sport de Shinola, dont le cadran porte le logo Camaro.

La Camaro vivra toujours

Pour les plus grands passionnés de la muscle car, ne vous inquiétez pas, Chevrolet n'a pas l'intention de mettre fin au nom Camaro.

"Bien que nous n'annoncions pas de successeur immédiat aujourd'hui, soyez assurés que ce n'est pas la fin de l'histoire de la Camaro" - Scott Bell, vice-président de Chevrolet, lorsque l'entreprise a annoncé le retrait de la génération actuelle.

Au troisième trimestre 2023, Chevrolet n'a vendu que 24.688 exemplaires de la Camaro depuis le début de l'année. C'est une augmentation de 28,7 % par rapport à la même période en 2022.