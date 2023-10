S’il y a un domaine dans lequel Rolls-Royce excelle, c’est de créer quelque chose de spécial et nous reverrons le savoir-faire de la marque, ce jeudi, avec l'arrivée d’une nouvelle voiture. Le constructeur automobile a présenté la silhouette de sa nouvelle création avec le soleil qui apparaît derrière elle, et elle semble très familière. Bien que les détails soient difficiles à discerner, cela ressemble à une Phantom avec sa partie arrière plus volumineuse.

Cependant, on ne sait pas réellement s'il s'agira d’un modèle connu ou d’une nouvelle gamme de voitures. Quoi qu’il en soit, Rolls-Royce adoptera plus de personnalisation, offrant aux acheteurs un choix presque infini de couleurs, de matériaux et de finitions intérieures et extérieures.

Le phénomène céleste

Rolls a dévoilé en avril une Ghost unique, célébrant la ville de Manchester, où sont nés ses deux fondateurs. La voiture est le résultat d'une collaboration entre le Bespoke Collective du constructeur automobile et ses concessionnaires de Manchester. Il a fallu deux ans pour donner vie à cet exemplaire qui porte un motif sur mesure de l'abeille de Manchester, un symbole bien connu de la ville.

Galerie: Rolls-Royce Manchester Ghost

8 Photos

De plus, Rolls-Royce a dévoilé une paire de Ghosts sur mesure aux côtés de deux Spectre électriques en août dernier. La Ghost de deuxième génération a fait ses débuts en 2020 et est équipée d'un moteur V12 bi-turbo de 6,75 litres produisant 563 chevaux.

Galerie: Rolls-Royce Spectre (2023)

9 Photos

La marque britannique est aussi revenue sur dix des de ses plus beaux exemples de créations sur mesure, du jamais vue dans l'histoire de l'entreprise en 2022. Tout ce travail est en grande partie dû au Bespoke Collective, un département d'artisans, de designers et d'ingénieurs qualifiés qui travaillent avec les clients de la marque pour créer une voiture qui répond aux spécifications uniques de chaque propriétaire.

Quant à cette nouvelle voiture, lorsque Rolls la dévoilera, nous aurons droit à tous les détails sur ce "phénomène céleste", tel que nommé par le constructeur. Elle sera dévoilée à 13 h, heure française.