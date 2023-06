La production de la Camaro va prendre fin et le constructeur a décidé de célébrer cette sixième génération avec une série spéciale nommée Collector's Edition, avec une peinture inédite commérant son nom de code originel, Panther. Elle sera proposée sur les déclinaisons LT/RS, LT1, SS, et ZL1 en Amérique du Nord.

Chevrolet va limiter la production de la ZL1 Collector's Edition à 350 exemplaires, avec une peinture Panther Black Matte, la première mate proposée sur la Camaro. Un accent noir métallisé viendra la compléter.

Elle disposera également de la lame avant et de l'aileron arrière de la ZL1 1LE coupé, tandis que les étriers de freins seront rouges. À l'intérieur, la Chevrolet Camaro ZL1 Collector's Edition aura un badge avec un numéro de série sur le volant.

Pour les LT/RS, LT1 et SS, la Collector's Edition sera différente. Ils auront une peinture Panther Black Metallic Tintcoat des bandes aux accents noir satiné. Elles disposeront de jantes noires satinées de 20 pouces, mais des jantes forgées polies soient disponibles en option. Le pack comprendra également le splitter avant du pack 1LE et le spoiler arrière de la ZL1.

Toutes les Camaro Collector's Edition auront d'autres éléments Panther, comme une panthère incorporée dans le R de l'écusson avant. Le félin apparaîtra également sur le badge du volant tandis que l'intérieur sera noir, avec des tapis de sol spéciaux.

Les clients de la ZL1 Collector's Edition recevront aussi une montre Shinola Canfield Sport 44mm, avec un numéro de série correspondant à celui de la voiture. La montre intègre le logo Camaro sur le cadran et une panthère gravée sur le bracelet.

Les commandes seront ouvertes le 15 juin et les premières livraisons sont attendues pour la fin de l'été. La Collector's Edition la plus abordable sera la 1LT à 39 440 $ (36 800 € au taux de change actuel). La ZL1 sera la plus chère, à 88 690 $ (82 801 €).