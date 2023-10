Lorsque la Jaguar F-Type a fait ses débuts en 2013, qui se serait douté qu'elle serait la dernière du genre, c’est-à-dire une voiture de sport Jaguar dotée d’un moteur à combustion interne. Hélas, il s’agit déjà de la fin d’une époque. Voici la Jaguar F-Type ZP Edition 2024, qui embarque un V8 suralimenté, sous le capot, pour une dernière danse avant la "révolution" électrique.

La marque se tourne vers son groupe SV Bespoke pour améliorer le look de cette F-Type à production limitée. Cela commence à l’extérieur avec deux options de couleurs empruntées à la Type E classique : Le Bleu Oulton Gloss et le Gris Crystal Gloss. Choisissez le bleu et vous obtiendrez un intérieur bicolore inondé de rouge et de noir, tandis que la Jag grise est livrée avec un combo bleu et noir. Jaguar affirme que ces mélanges de couleurs n'ont jamais été proposées sur la F-Type auparavant.

Peu importe votre choix, des cercles peints à la main ornent les portes d'un blanc éclatant, honorant les voitures de course E-Type qui ont fait campagne peu après le lancement du modèle en 1961. Les contours de la calandre sont également blancs et chacune de ces F-Type reposent sur des roues de 20 pouces avec des inserts noirs.

Des garnitures noires supplémentaires se trouvent à l’intérieur et vous obtenez un badge spécial qui identifie la voiture comme un modèle unique. On trouve également une plaque spéciale identifiant le numéro de production spécifique entre 1 et 150 car oui, seulement 150 exemplaires seront construits.

Quid des performances ?

La mécanique est la même que celle que l’on trouve sur la F-Type R en version P575. Pour vous rafraîchir la mémoire, il s’agit d’un V8 suralimenté de 5,0 litres développant 575 chevaux et près de 700 Nm de couple. Il propulse les quatre roues via une transmission automatique à huit rapports et Jaguar affirme que la F-Type R peut atteindre les 100 km/h en 3,5 secondes. Voici ce qu’a déclaré Rawdon Glover, directeur général de la marque, à son sujet :

"La Type F captive les conducteurs de voitures de sport depuis plus d'une décennie, tout comme la Type E l'a fait, 50 ans auparavant. L’édition ZP est la célébration ultime de cette lignée, rejoignant une illustre liste d'éditions collector inspirées du patrimoine, notamment le Project 7 de 2015 et l'édition Heritage 60, de 2020."

À partir de 2025, Jaguar reste déterminé à lancer uniquement des véhicules électriques. Quant à ce dernier trajet avec la F-Type, les prix ou une répartition spécifique entre coupé et cabriolet n'ont pas été annoncés.