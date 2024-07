Cela fait plus de trois ans que Jaguar Land Rover a présenté sa stratégie "Reimagine" concernant l'électrification. Le point le plus controversé de ce plan concernait le fait que Jaguar devienne une marque exclusivement électrique d'ici 2025. Cela nous amène à une nouvelle annonce faite par un porte-parole de JLR lors d'une interview avec Automotive News Europe. Avant la fin de l'année, six voitures seront mises à l'arrêt.

La XE, la berline XF, le break XF, la F-Type, le E-Pace et le I-Pace ne seront plus commercialisés. Initialement, Jaguar avait déclaré que le SUV électrique continuerait d'exister aux côtés de la nouvelle vague de véhicules électriques. Cependant, l'entreprise a changé d'avis et a révélé l'année dernière que le I-Pace serait également supprimé en même temps que les voitures à essence.

Jaguar XF Sportbrake

Pourquoi cette précipitation ? Le PDG de Jaguar, Adrian Mardell, a déclaré aux investisseurs que ces six modèles rapportaient à peine de l'argent à l'entreprise, générant une "rentabilité proche de zéro". Il est même allé jusqu'à les qualifier de produits "de moindre valeur". Le dirigeant a été brutalement honnête lors de son entretien avec les investisseurs, déclarant qu'"aucun de ces véhicules ne nous a permis de gagner de l'argent". C'est pourquoi la dernière F-Type a déjà été construite.

En tuant pas moins de six modèles, la gamme de Jaguar sera simplifiée à un seul véhicule. Seul le F-Pace reste en place, mais ses jours sont également comptés compte tenu de la stratégie tout électrique qui est sur le point de se mettre en place. Un concept car arrivera dans le courant de l'année pour préfigurer l'ère EV avec un gran tourer qui coûtera plus de 100 000 £ (environ 120 000 euros au taux de change actuel). Un grand SUV serait également en préparation.

JLR fait monter Jaguar en gamme en choisissant de se concentrer sur des voitures à plus faible volume et à plus forte rentabilité, dans le but de s'attaquer à Bentley. Toutefois, la principale différence entre les deux constructeurs britanniques est que la marque du groupe Volkswagen continuera à vendre des voitures à moteur à combustion interne au cours de la prochaine décennie. Le plan initial prévoyait de passer à l'électrique d'ici 2030, mais l'objectif a récemment été repoussé de trois ans.

Jaguar E-Pace

JLR, qui appartient à Tata Motors, souhaite que la marque Jaguar rénovée vende moins de 50 000 voitures par an. Tous les futurs modèles reposeront sur la plateforme de véhicules électriques à empattement long JEA, développée spécifiquement pour la marque en difficulté. Les nouveaux VE devraient être dotés de roues arrière directrices, d'une transmission intégrale et de capacités de chargement rapide.

Grâce à un nouveau langage stylistique axé sur le minimalisme, les nouveaux modèles ne ressembleraient pratiquement pas aux voitures à moteur à combustion interne sortantes. Selon Autocar l'emblème du félin bondissant disparaîtrait pour laisser place au nom "Jaguar" en toutes lettres, comme le font tant d'autres constructeurs automobiles aujourd'hui.

Jaguar fait un pari énorme en se lançant à corps perdu dans les VE, alors que d'autres hésitent à adopter ce type de stratégie. Outre l'abandon des moteurs à combustion, la marque en difficulté prend délibérément le risque de vendre moins de voitures en augmentant considérablement ses prix, alors qu'elle se présente comme un concurrent de Bentley.

L'avenir nous dira si cette stratégie fonctionne, compte tenu des changements radicaux opérés par Jaguar pour entrer dans un segment haut de gamme des véhicules électriques de plus en plus concurrentiel.