Les livraisons de la Jaguar I-Pace ont débuté en 2018 en Europe et en Amérique du Nord et une nouvelle version du crossover électrique se montre, avec des changements visuels et des nouveautés technologiques notables. Et même si le design n'est pas totalement révolutionné, plusieurs changements sont notables.

À l'extérieur, l'I-Pace voit sa calandre renouvelée, avec une forme lissée à la place de la grille, des lames Atlas Grey et des prises d'air intégrées au pare-choc. Le logo remodelé de Jaguar apparaît en noir et argent au centre.

Pour donner un côté moins massif à l'IP-Pace, les éléments de finition sur les boucliers avant et en bas des portes, ainsi que le diffuseur à l’arrière, adoptent la couleur couleur carrosserie et ne seront plus noirs. Des peintures satinées (Eiger Grey et Carpathian Grey), très prisées en ce moment, seront désormais proposées.

Le modèle 400 Sport voir l'arrière légèrement modifié. La I-Pace sera disponible avec des roues de 22 pouces, auxquelles seront associées un discret becquet sur le hayon. Jaguar offre aussi un toit panoramique qui offre à la demande une finition noire sur la partie arrière, alors qu'elle était jusqu'à présent de couleur carrosserie.

Une suspension pneumatique avec amortissement à commande électronique est proposée, et sera de série sur la déclinaison 400 Sport.

Dans l'habitacle, le système d’info-divertissement Pivi Pro permettra une connexion sans fil à CarPlay et Android Auto, ainsi qu'un contrôle à la voix avec Alexa.

Pas d'évolution dans les motorisations

La Jaguar I-Pace conserve ses deux moteurs. La puissance atteint 294 kilowatts (394 chevaux), le 0 à 100 km/h est effectué en 4,8 secondes et la vitesse de pointe est de 200 km/h. Les batteries restent également inchangées et les 90 kWh permettront d'atteindre 470 kilomètres WLTP.

La recharge peut monter jusqu'à 100 kW (permettant de gagner 127 km d'autonomie en 15 minutes), et 11 kW à domicile.

Cette version mise à jour de la Jaguar I-Pace est dores et déjà disponible à la vente, avec un configurateur sur le site officiel du constructeur.