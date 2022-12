Chez Jaguar, l'actualité n'est pas franchement folichonne. Après quelques projets retardés, voire même abandonnés, le constructeur a confirmé qu'aucun nouveau modèle (en dehors des séries spéciales de véhicules existants) ne sera présenté avant 2025.

Pourquoi 2025 ? Tout simplement parce qu'à partir de cette date, Jaguar ne présentera plus que des voitures 100 % électriques. D'ici 2025, trois nouveaux SUV électriques devraient être présentés. Pendant encore environ deux ans, le constructeur anglais va devoir vivre avec une gamme déjà vieillissante, même si elle est régulièrement mise à jour.

Une petite cure de jouvence technologique

Le dernier exemple en date, c'est le Jaguar F-Pace, qui fête ses sept ans de commercialisation. Et pour l'occasion, il reçoit quelques nouveautés intéressantes, en particulier pour sa version hybride rechargeable P400e.

Grâce à une nouvelle batterie lithium-ion de 19,2 kWh, le F-Pace hybride rechargeable pourra parcourir 65 kilomètres en mode électrique selon le cycle WLTP, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport à la précédente version. La batterie peut se recharger de 0 à 80 % en 30 minutes via une charge rapide en courant continue de 35 kW. Il faudra environ 2h30 pour faire le plein de la batterie sur une Wallbox de 7 kW.

Des technologies toujours d'actualité

Le Jaguar F-Pace P400e est équipé, de série, d'une transmission intégrale et d'une boîte automatique à huit rapports. Avec 404 chevaux et 640 Nm de couple, le SUV électrifié met 5,3 secondes pour atteindre les 100 km/h.

Quel que soit le niveau de finition, tous les F-Pace ont le droit à des jantes de 19 pouces, un tableau de bord numérique et le système d'infodivertissement Pivi Pro avec commande vocale Alexa, Apple CarPlay sans fil et Android Auto.

Les prix en France n'ont pas encore été annoncés par le constructeur, mais ils devraient se situer toujours aux alentours de 76 770 euros pour la version d'entrée de gamme et jusqu'à plus de 90 000 euros pour les finitions les plus hautes.