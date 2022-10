Jaguar s'apprête à clôturer un chapitre important de son histoire. En effet, d'ici quelques années, la firme britannique deviendra 100 % électrique, mettant ainsi un terme à pratiquement toute la gamme existante à ce jour. 2025 sera l'année du renouveau pour Jaguar avec la présentation d'un nouveau modèle électrique, le deuxième après la surprenante I-Pace.

Ce modèle inaugurera une toute nouvelle gamme de voitures 100 % électriques. Au sein de cette gamme, il y aura certainement la descendante de la fabuleuse F-Type. Mais avant d'arriver, la F-Type telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire avec un gros V8 5,0 litres pour les versions les plus véloces, a encore quelques mois de commercialisation devant elle.

En effet, pour l'année-modèle 2023, Jaguar va présenter une édition spéciale 75 qui fait écho aux 75 ans du lancement de la XK120, la voiture de série la plus rapide en 1948. Cette F-Type 75 sera aussi bien disponible en coupé qu'en cabriolet. Ces modèles se distingueront par une teinte métallique vert Giola (disponible en option pour cette édition spéciale uniquement) et des badges représentant la silhouette de la F-Type sur la carrosserie et dans l'habitacle.

Sont également inclus au sein de cette série spéciale des optiques à LED, des jantes en alliage de 20 pouces, des inserts noirs et un intérieur en cuir Windsor. On retrouve également les éléments issus de l'option Black Pack et le combiné d'instrumentation de 12,3 pouces avec des graphismes spécifiques. La Jaguar F-Type 75 reçoit également des amortisseurs à commande électronique Adaptive Dynamics et un différentiel arrière actif.

La version 75 sera disponible sous trois motorisations : le quatre cylindres 2,0 litres de 300 ch, le V8 5,0 litres de 450 ch, et le V8 de la F-Type R de 575 ch et 700 Nm. Cette version abat le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 300 km/h.

Les premières livraisons de la F-Type 75 commenceront en janvier 2023. Les prix débuteront à environ 68 000 livres (77 000 euros). Sa disponibilité en France n'a pas encore été officialisée.