Jaguar Land Rover fait sa révolution. Dans le cadre de sa stratégie Reimagine, le constructeur a signé un partenariat avec Nvidia pour "transformer l'expérience du luxe moderne dès 2025".

Dans trois ans, toutes les nouvelles Jaguar et Land Rover seront équipées de la plateforme logicielle Nvidia Drive. Elle sera en mesure de gérer toutes les fonctions liées à l'intelligence artificielle, de la surveillance du conducteur et des passagers à la visualisation de l'environnement du véhicule. Nvidia Drive sera aussi en charge de la sécurité active du véhicule, de la conduite autonome et d'assistance au conducteur.

Cette plateforme repose sur deux systèmes : Nvidia Drive Hyperion et Nvidia Drive Orin. Le premier est caractérisé comme étant "le système nerveux central" de la voiture, tandis que le second constitue le "cerveau de l'intelligence artificielle de la voiture".

"La collaboration et le partage de connaissances avec NVIDIA est essentiel si nous voulons réussir la stratégie Reimagine et imposer de nouveaux standards en matière de qualité, de technologie et de durabilité. Jaguar Land Rover va devenir le créateur de voitures et de services de luxe les plus séduisants du monde pour les clients les plus exigeants. Notre partenariat stratégique de long terme avec NVIDIA ouvre un potentiel considérable pour nos futurs véhicules alors que l’entreprise poursuit sa transformation en une organisation réellement globale et digitale".

Thierry Bolloré, PDG de Jaguar Land Rover.