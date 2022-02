Il y a deux ans, nos espions sont tombés pour la première fois sur la nouvelle génération du Range Rover Sport. Le plus athlétique des Range Rover a été aperçu à de nombreuses reprises depuis lors, mais ces nouvelles photos sont les plus qualitatives à ce jour. Repéré alors qu'il était chargé sur une remorque fermée, le prototype avait un camouflage plus fin pour révéler partiellement certains de ses secrets de conception.

Tout comme les Velar et Range Rover, le prototype a des poignées de porte escamotables pour une meilleure circulation de l'air afin d'améliorer son efficacité. Il ne semble pas être le haut de gamme SVR puisqu'il n'a pas de quadruple sortie d'échappement, mais il est suffisamment sportif pour mériter son suffixe.

Galerie: Photos espion Range Rover Sport - Février 2022

11 Photos

Bien qu'il ne semble pas si différent du modèle vieillissant disponible aujourd'hui, le prochain Range Rover Sport devrait être substantiellement différent sous sa peau familière. Il adoptera la plateforme MLA-Flex, qui sous-tend déjà le modèle pleine grandeur, pour plus de sophistication en améliorant la rigidité et le confort.

Le rival du Porsche Cayenne devrait être équipé d'une variété de moteurs essence et diesel électrifiés à six cylindres, d'un hybride rechargeable plus efficace et d'un V8 puissant. Ce dernier est destiné au SVR, qui abandonnerait le moteur 5 litres suralimenté de Jaguar Land Rover au profit d'un V8 4,4 litres biturbo de BMW.

Un Range Rover Sport entièrement électrique suivra plus tard dans la décennie, dans le cadre du plan de JLR visant à passer progressivement aux véhicules électriques, Jaguar ouvrant la voie en abandonnant les moteurs à combustion à partir de 2025.