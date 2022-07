On n'entend plus beaucoup parler de Jaguar, et pour cause, le constructeur britannique est en pleine mutation. Au mois de février 2021, Jaguar a dévoilé son plan stratégique "Reimagine" et a annoncé son passage aux voitures électriques en 2025.

Dans une interview accordée à Autocar, Thierry Bolloré a fait comprendre que sa marque allait monter en gamme et que pas moins de trois SUV de luxe seront lancés dès 2025. Ces modèles seront basés sur une toute nouvelle plateforme et auront naturellement une motorisation exclusivement électrique.

L'homme à la tête de Jaguar n'est pas entré dans les détails, mais le premier modèle serait un "petit SUV", de la taille d'un Range Rover Sport, et dont les versions d'entrée de gamme ne seraient équipées que d'un seul moteur électrique. Bien qu'il soit "petit", Jaguar pourrait le vendre dans une fourchette de prix comprise entre 95 000 et 105 000 euros d'après les bruits de couloir. Gardez en tête que Jaguar profite de cette transition énergétique pour se transformer en constructeur de voitures de luxe.

Le second modèle serait 20 cm plus grand que le premier. Contrairement au petit SUV, celui-ci serait exclusivement disponible avec deux moteurs électriques et une transmission intégrale. Son prix serait de 145 000 euros, et si dans le cas où le client choisirait la version la plus haut de gamme, sa valeur pourrait tutoyer les 230 000 euros. On dit que ce second SUV vise principalement les marchés chinois et américain. Il n'est pas clair s'il sera également proposé en Europe.

Comme indiqué en début d'article, les trois modèles Jaguar reposeront sur une plateforme commune baptisée Panthera. Celle-ci n'a pas encore été détaillée par le constructeur, car elle est encore en cours de développement à l'heure actuelle. Il se dit qu'elle dispose d'une architecture 800 volts et de toutes les technologies nécessaires pour une conduite semi-autonome de niveau 3.