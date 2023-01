La marque Jaguar a connu une année 2022 relativement calme, seulement marquée par l'arrivée de moteurs hybrides, mais sans aucun nouveau modèle.

Les choses continueront dans ce sens pour 2023 également, à tel point que pour l'instant la seule nouveauté sera l'arrivée de l'édition spéciale de la F-Type, la 75 Edition spéciale, qui sera l'édition d'adieu pour la voiture de sport. Après cela, nous entrerons dans la nouvelle ère de la marque anglaise, qui devrait commencer avec le lancement de pas moins de trois nouveaux SUV électriques entre 2024 et 2026.

Voici donc les nouveautés Jaguar attendues en 2023:

Jaguar J-Pace

Avec le J-Pace, Jaguar va passer à un niveau supérieur et va entrer en concurrence directe avec des marques de luxe comme Bentley. La nouvelle gamme électrique devrait faire ses débuts commerciaux en 2024 avec le SUV de taille moyenne Jaguar J-Pace. Certaines rumeurs parlent d'une présentation du modèle en 2023.

Jaguar F-Pace

Comme on le sait depuis un an, la conception de ce modèle a été déplacée de la plateforme du nouveau Range Rover à une toute nouvelle plate-forme 100 % électrique. C'est à partir de cette même base que la nouvelle gamme sera créée. Ainsi, plutôt qu'un complément au F-Pace, il sera l'alter-ego alimenté par batterie. Il sera suivi de deux autres SUV, l'un compact et l'autre plus grand pouvant accueillir jusqu'à sept places.

Nom Jaguar J-Pace Carrosserie SUV Moteurs Électricité Date d'arrivée Second semestre 2023 (aperçu possible) Prix N/C

Jaguar F-Type 75 Edition spéciale

Jaguar célèbre ses modèles les plus performants avec des éditions spéciales. Après le F-Pace SVR 1988, dédiée au triomphe de la marque lors des 24H du Mans en 1988, la prochaine sur la liste est la F-Type 75. Cette dernière célèbre l'anniversaire de la dynastie à laquelle elle appartient, qui a débuté en 1948 avec la XK120.

Jaguar F-Type 75 Roadster

Jaguar proposera cette version spéciale avec trois moteurs, le 2.0 quatre cylindres de 300 ch, le 5.0 V8 de 450 ch et pour ceux qui veulent le nec plus ultra, le V8 suralimenté de la F-Type R de 575 ch et 700 Nm de couple.