Vive la Jaguar F-Type, l'une des voitures de sport les plus jolies et les plus sous-évaluées de notre époque. Nous savions que la production s'arrêtait après que Jaguar a lancé la 75 Special Edition en 2022, mais c'est désormais officiel : Il s'agit de la dernière F-Type, pour toujours.

Cette F-Type rend hommage à la Type E avec une peinture spéciale et un intérieur en cuir personnalisé. L'extérieur est peint en vert Giola avec une capote noire, et l'intérieur est en cuir Windsor fauve. La dernière Type E de 1974 avait exactement la même configuration.

Il ne s'agit pas seulement d'un adieu à la voiture elle-même, mais aussi à l'emblématique moteur V8 de 5,0 litres de Jaguar. Ici, il développe 444 chevaux, tandis que les versions SVR plus puissantes développaient jusqu'à 575 chevaux. À l'heure où Jaguar se tourne vers les véhicules électriques, avec la première voiture GT électrique prévue pour 2025, il s'agit du dernier V8 de l'histoire de Jaguar.

Mais cette voiture particulière ne sera pas disponible pour les clients. Cette F-Type ira au Jaguar Daimler Heritage Trust au Royaume-Uni. Ce fonds existe depuis 1983 et abrite des centaines de modèles rares de Jaguar et de Daimler, datant d'aussi loin que la fin des années 1800.

Avant l'arrêt de la production, Jaguar a lancé sa voiture de sport bien-aimée avec des variantes spéciales telles que la 75 Special Edition, qui développait 567 chevaux. L'édition ZP, limitée à 150 exemplaires dans le monde, rendait hommage à la Type E en arborant une peinture personnalisée et en apposant sur les portières des écussons de course. En 2020, Jaguar a proposé une édition Heritage 60, qui reprenait l'emblématique peinture Sherwood Green.

La marque a vendu 87 731 exemplaires de la F-Type au cours de ses 10 années de production, soit 15 000 de plus que la E-Type. Et elle nous manquera, c'est certain.