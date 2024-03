L'avenir de Jaguar commence en 2025, année au cours de laquelle le constructeur britannique dévoilera sa nouvelle GT quatre portes entièrement électrique, qui sera suivie de deux autres nouveaux modèles. En attendant, la gamme actuelle sera arrêtée d'ici la fin de l'année.

Selon les informations officielles, le constructeur britannique a préparé un vaste plan de "transition" entre les deux générations. Les premières voitures à dire adieu aux lignes de production de l'usine de Castle Bromwich sont les berlines XE et XF, la sportive F-Type et le SUV F-Pace, tous présents sur le marché depuis près de 10 ans maintenant. Les autres SUV suivront plus tard.

Adieu aux modèles historiques

La rumeur selon laquelle les deux berlines, le coupé et le SUV feront bientôt leurs adieux à l'usine britannique de Jaguar a été rapportée par Automotive News Europe, qui a également précisé que cela devrait commencer au plus tard, en juin 2024.

La vie des autres SUV, à savoir le E-Pace et le I-Pace, sera un peu plus longue, au moins jusqu'à la fin de l'année, toujours selon l'agence de presse qui a pu s'entretenir avec la direction de l'entreprise.

Jaguar XF 300 Sport Jaguar F-Type ZP Edition Jaguar F-Pace 2024

Un nouveau départ

Comme prévu, la nouvelle ère de Jaguar s'ouvrira en 2025 avec l'arrivée de trois nouveaux modèles dans les années qui suivront. La première voiture devrait être la grande routière électrique à 4 portes dont nous avons déjà parlé sur InsideEVs. Un an plus tard, elle devrait être suivie d'un grand SUV de luxe, lui-même suivi l'année suivante d'un crossover de luxe de taille moyenne.

Ces trois nouvelles voitures, dont on sait encore peu de choses, comme le prévoit également Autocar UK, seront construites sur la nouvelle plateforme modulaire JEA, qui devrait pouvoir accueillir une batterie de 800 volts, une transmission intégrale, une connectivité et offrir jusqu'à 700 km d'autonomie dans les modèles les plus efficaces ou les plus aérodynamiques.

Concept car Jaguar C-X75 2013

Reste à savoir si, suite au changement de stratégie annoncé il y a quelques jours par le CEO, Adrian Mardell, qui prévoit plus d'hybrides rechargeables et moins de voitures électriques dans un avenir immédiat, les plans de la marque Jaguar resteront inchangés ou subiront des modifications mineures.