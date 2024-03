Les super véhicules tout-terrain dotés de moteurs puissants et de performances époustouflantes ont toujours été l'apanage des marchés du Moyen-Orient, des États-Unis et, dans une certaine mesure, de la Russie, mais depuis quelques années, le monde des tout-terrain démesurés semble tourner son regard vers la Chine.

Les constructeurs chinois historiques, mais aussi les jeunes pousses plus dynamiques, ont en effet commencé à présenter des tout-terrains géants qui dépassent même les 1 000 chevaux et qui peuvent se déplacer en eau profonde.

Mais quels sont ces SUV chinois super et hyper tout-terrain qui défient les modèles historiques comme la Mercedes-AMG Classe G ou les Range Rover les plus puissants. Viendront-ils un jour jusqu'à nous ? Découvrons-les ensemble, par ordre de puissance croissante !

Polestones 01

Commençons "doucement", avec un nouveau SUV off-road chinois à la puissance élevée mais pas exagérée. Il s'agit du Polestones 01, première réalisation de la marque née en 2023 sous la propriété de la start-up Rox Motor, qui a fondé sa fortune en Chine sur le succès de l'aspirateur robotisé Roborock.

Polestones 01

Le Polestones 01 est un énorme SUV hybride rechargeable conçu par Pininfarina, mesurant jusqu'à 5,29 mètres de long, avec six ou sept places et pesant 2 580 kg. Ce géant s'appuie sur un moteur à essence 1,5 qui a pour seule mission de recharger la batterie de 56 kWh qui alimente les deux moteurs électriques de 476 ch.

L'autonomie électrique dans le cycle d'homologation CLTC est de 235 km, tandis que l'autonomie totale offerte par la batterie et le réservoir d'essence est de 1 338 km. Le prix de base en Chine de la Polestones 01 est de 349 900 yuans, soit environ 44 800 euros au taux de change actuel.

Tank 700 Hi4-T

Great Wall Motor a créé la marque Tank, spécialisée dans les véhicules tout-terrain et les grands SUV à vocation tout-terrain. Le modèle le plus récent et en même temps le plus ambitieux est le Tank 700 Hi4-T, un véhicule tout-terrain de 5,09 mètres de long et de 3 110 kg qui a été créé en tant qu'hybride rechargeable et qui sera complété par une version à essence.

Tank 700 Hi4-T

Le moteur du Tank 700 Hi4-T est un moteur à essence 3.0 V6 de 360 ch auquel s'ajoute un moteur électrique de 163 ch pour atteindre une puissance totale de 523 ch transmise aux quatre roues motrices.

La batterie de 37,1 kWh lui confère une autonomie électrique revendiquée de 90 km en cycle WLTC et de 1 100 km au total. Les tarifs chinois commencent à 428 000 yuans, soit 54 800 euros.

Fang Cheng Bao Bao 5

Le Fang Cheng Bao 5 ou Leopard 5, né sous l'aile de la société mère BYD sous la nouvelle marque Fangchengbao (ou Fang Cheng Bao), se hisse un peu plus haut dans la liste des nouveaux tout-terrains chinois les plus puissants.

Fang Cheng Bao Bao 5

Le Bao 5 est un SUV tout-terrain hybride rechargeable qui mesure 4,89 mètres de long et est donc un peu plus compact que les autres modèles de notre liste, mais il est équipé d'un moteur à essence 1,5 et de deux moteurs électriques produisant un total de 687 ch pour un poids en ordre de marche de 2 890 kg.

La transmission intégrale est assurée et l'accélération de 0 à 100 km/h se fait en 4,8 secondes, tandis que l'autonomie électrique offerte par la batterie de 31,8 kWh est de 125 km selon le cycle CLTC. Le prix chinois de la Fang Cheng Bao est d'au moins 289 800 yuans (environ 37 100 euros).

M-Hero 917

L'un des deux "monstres" les plus impressionnants de la nouvelle vague du tout-terrain chinois est le M-Hero 917 de la marque Mengshi.

D'une longueur de 4,98 mètres et d'un poids impressionnant de 3 293 kg à vide, le M-Hero 917 est également conçu pour les marchés internationaux (y compris l'Europe) où il pourrait arriver dans les prochaines années dans une version 100% électrique ou hybride rechargeable à prolongateur d'autonomie (EREV).

M-Hero 917

La M-Hero 917 électrique dispose de quatre moteurs électriques d'une puissance totale de 1 088 ch, d'une autonomie WLTP de 450 km avec la batterie de 142,7 kWh et de 4,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. L'EREV, quant à lui, dispose d'un moteur à essence de 197 ch associé à trois moteurs électriques de traction d'une puissance totale de 816 ch. Dans ce cas, la batterie de 65,8 kWh offre une autonomie électrique de 155 km et un total de 750 km. En Chine, elle coûte au minimum 637 700 yuans (environ 81 700 euros).

YangWang U8

Le plus fou de tous, cependant, est le YangWang U8, un tout-terrain hybride rechargeable à autonomie étendue qui peut également se déplacer sur l'eau et qui est le fleuron de la nouvelle marque de luxe de BYD.

YangWang U8

Le YangWang U8 mesure 5,31 mètres de long, a un poids à vide de 3 460 kg et est propulsé par quatre moteurs électriques qui lui permettent également de tourner sur lui-même comme un char d'assaut, tandis que la batterie est rechargée au robinet ou par le moteur à essence 2.0 turbo.

La puissance totale est de 1 196 ch, avec un couple de 1 280 Nm, et le 0-100 km/h est atteint en seulement 3,6 secondes. La batterie de 49,05 kWh offre une autonomie électrique de 180 km en cycle CLTC et une autonomie totale de plus de 1 000 km. Sur le marché chinois, la YangWang U8 est vendue au prix de base de 1 089 000 yuans (139 500 euros au taux de change actuel).

Vérifions l'autonomie des voitures électriques : test de 11 modèles !