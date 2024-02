Les préparatifs se poursuivent pour les World Car Awards 2024, le prestigieux événement au cours duquel un jury composé de journalistes automobiles élit la voiture mondiale de l'année, ainsi que sept autres lauréats dans leurs catégories respectives.

Avec une participation de 100 jurés de 32 nations, dont Alessandro Lago, directeur de Motor1.com Italie, les finalistes ont été sélectionnés pour se battre pour le titre lors de la finale, prévue le 27 mars au Salon de l'automobile de New York.

Les trois finalistes des WCOTY 2024

De la liste initiale de 70 voitures, il n'en reste plus que trois. Pour la 19e édition du prix, trois voitures 100% électriques ont été retenues : les BYD Seal, Kia EV9 et Volvo EX30. Trois modèles au positionnement différent, mais qui, en matière d'esthétique, de technologie et de conduite, ont convaincu les jurés.

La BYD Seal est une grande berline dotée de moteurs allant jusqu'à 530 ch et d'une transmission intégrale, tandis que le Kia EV9 est un SUV à 7 places aux lignes acérées. Enfin, le Volvo EX30 est le modèle électrique le plus compact du constructeur suédois.

BYD Seal Kia EV9 Volvo EX30

Les autres finalistes par catégorie dans les catégories World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car et World Car Design of the Year sont présentés ci-dessous.

World Luxury Car

(Véhicule de luxe de l'année)

World Performance Car

(Véhicule de performance de l'année)

World Electric Vehicle

(Véhicule électrique de l'année)

BMW i5

Kia EV9

Volvo EX30

World Urban Car

(Véhicule urbain de l'année)

World Car Design of the Year

(Design de véhicule de l'année)