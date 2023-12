Les nouveautés 2024 de Volvo ont déjà été dévoilées, mais seront commercialisées l'année prochaine. En effet, le constructeur suédois a dévoilé ses deux nouveaux modèles électriques haut de gamme, le SUV compact EX30 et le vaisseau amiral EX90, qui peuvent d'ores et déjà être commandés mais seront livrés à toutes fins utiles à cette date ou début 2024.

2024 sera une année importante pour la transition électrique, car elle verra notamment l'abandon définitif des moteurs diesel sur d'autres modèles, qui se concentreront davantage sur les moteurs à essence électrifiés. De plus, il est possible qu'un tout nouveau modèle voie le jour, le grand monospace EM90, annoncé pour l'instant uniquement pour le marché chinois, mais dont le débarquement en Europe est en attente de confirmation.

Voici donc les nouveaux modèles Volvo pour 2024:

Volvo EX30

Le grand pari de Volvo est ce SUV encore plus petit que le XC40 et entièrement électrique : le Volvo EX30. Il ne mesure que 4,23 mètres de long et est construit sur la plateforme scalaire à partir de laquelle Geely, propriétaire de Volvo, a développé divers modèles Zeekr et smart. En plus d'être connecté et durable au meilleur niveau jamais atteint, il a également une politique commerciale agressive, avec un prix de départ d'un peu plus de 35 000 euros.

Essai en avant-première du Volvo EX30 par Motor1.com USA

Le Volvo EX30 propose deux tailles de batterie, 49 et 64 kWh. La première est couplée à un moteur électrique de 272 ch et permet une autonomie d'environ 344 km, tandis que la plus grande batterie, avec le même moteur, porte l'autonomie à 480 km. Au sommet de la gamme se trouve la Twin Motor Performance, toujours avec une batterie de 64 kWh et deux moteurs pour 428 ch, un 0-100 km/h en 3,6 secondes et une autonomie de 450 km.

Nom Volvo EX30 Carrosserie B-SUV Moteurs 1 ou 2, électrique Date d'arrivée Printemps 2024 Prix de vente De 35 900 à 50 900

Volvo EX90

Dévoilé et disponible à la commande dès la fin 2022, le Volvo EX90 est l'équivalent électrique du SUV XC90 (qui reste pour l'instant sur le marché), même s'il repose sur un design et une plateforme entièrement nouveaux. D'une longueur de 5,04 mètres, il dispose d'un empattement de près de trois mètres, de sept places assises et d'une recharge bidirectionnelle qui permet d'utiliser la réserve pour alimenter d'autres véhicules ou se connecter à un réseau domestique. Les livraisons ont commencé dans les derniers jours de 2023.

Volvo EX90

Au lancement, le Volvo EX90 proposait deux versions avec deux moteurs et une batterie de 111 kWh (107 effectifs) d'une puissance de 408 ch pour le Standard et 517 ch pour le Performance, mais courant 2023, la gamme s'est enrichie d'un modèle de base à un seul moteur arrière de 280 ch alimenté par une batterie nominale de 107 kWh, ce qui a fait passer le prix d'entrée sous la barre des 100 000 euros. Pour tous, l'autonomie est d'environ 580 km, dont 680 en ville.

Nom Volvo EX90 Carrosserie SUV Moteurs 1 ou 2, électrique Date d'arrivée Fin 2023/Janvier 2024 Prix de vente De 85 250 à 109 550 euros

Volvo EM90

La troisième nouveauté de Volvo pour 2024 pourrait être totalement inédite. L'entreprise vient de lancer sur le marché chinois un élégant et luxueux monospace électrique de 5,2 mètres, qu'elle envisage désormais d'introduire en Europe. Baptisé EM90, il est basé sur le Zeekr 009, avec un habitacle confortable de six places configuré avec des sièges individuels et un grand écran ancré sur le toit.

Volvo EM90

La version du Volvo EM90 déjà commercialisée est équipée d'un seul moteur électrique arrière de 268 ch, bien qu'un moteur double soit disponible, comme c'est le cas sur le modèle Zeekr équivalent, et arrivera peut-être plus tard. La batterie a une capacité de 116 kWh et en Chine, où le cycle d'homologation est moins strict que notre WLTP, elle revendique une autonomie impressionnante de 730 km.