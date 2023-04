Souffrant de son propre succès, Volvo a annoncé qu'il n'acceptait plus de nouvelles commandes pour l'EX90. La raison en est que la forte demande a dépassé la capacité de production de l'entreprise, l'"accueil formidable" ayant permis à la marque détenue par Geely d'écouler la première série de production prévue. Si vous ne faites pas partie des premiers acheteurs, le constructeur suédois annonce qu'il rouvrira bientôt les carnets de commande, sans donner de date précise.

Le grand SUV électrique devrait entrer en production au dernier trimestre de cette année et sera assemblé à Charleston, en Caroline du Sud, ainsi qu'à Chengdu, en Chine. Contrairement à d'autres constructeurs automobiles qui prennent volontiers votre commande et vous font attendre un, voire deux ans avant d'en prendre livraison, Volvo se montre plus pragmatique. L'EX90 ne remplacera pas le XC90, car ce dernier restera en vente avec des moteurs à combustion dans un avenir prévisible.

L'annonce de la fermeture temporaire des carnets de commandes a été faite dans un communiqué de presse relatif aux résultats du premier trimestre 2023. Dans ce même document, Volvo mentionne que le véhicule électrique d'entrée de gamme sera dévoilé "dans quelques mois" sous la forme d'un SUV positionné en dessous des modèles XC40 et C40 Recharge. La société est convaincue que le nouveau modèle, potentiellement appelé EX30, attirera des acheteurs plus jeunes grâce à un prix plus bas. Il devrait être lancé le 15 juin avec une "gamme décente", selon une déclaration faite par le PDG Jim Rowan au début de l'année.

Volvo a été l'un des premiers constructeurs automobiles à annoncer son intention de proposer une gamme exclusivement électrique d'ici à la fin de la décennie. Pour y parvenir, il a l'intention de lancer des véhicules électriques supplémentaires en proposant au moins un modèle jusqu'en 2025. Un rapport de Reuters datant de début février affirme qu'un minimum de six véhicules sans moteur à combustion seront introduits d'ici 2026. Tous ne seront pas des SUV, car l'entreprise a déclaré qu'elle n'abandonnerait pas complètement les berlines et les wagons.