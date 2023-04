Un accident de la route survenu ce week-end dans le Pas-de-Calais a relancé les débats autour du permis de conduire. Un septuagénaire en situation de handicap a confondu les pédales de frein d'accélérateur et blessé 11 personnes, dont quatre qui restent hospitalisés et une dont le pronostic vital est engagé.

Avec un Code de la route qui évolue sans cesse et le poids des années qui peut entraîner des problèmes de vue ou nuire aux réflexes, l'idée d'imposer un contrôle médical pour conserver son permis de conduire est régulièrement évoquée mais le gouvernement l'exclut toujours. Élisabeth Borne l'a confirmé ce jeudi.

"Ça n'est pas notre intention", a assuré la Première ministre dans la séquence des 4 Vérités dans l'émission Télé Matin sur France 2. "Je pense que chacun, quand il prend le volant, doit s'assurer qu'il est bien en état de conduire. Ce n'est pas forcément une question d'âge, c'est une question de responsabilité et c'est sur cette voie là que nous voulons rester."

Selon les premières données de la sécurité routière pour l'année 2022, la catégorie des 75 ans et plus a représenté 15,8 % des personnes tuées sur la route. Seule la catégorie des 18 à 25 ans (18 %) subit plus d'accidents mortels.

Ces statistiques sont cependant à prendre avec une certaine mesure puisqu'elles ne prennent pas en compte la responsabilité. Pour ces deux classes d'âge, la responsabilité incombe cependant au conducteur dans 80 % des accidents mortels, plus que pour les autres catégories.

De nombreux pays imposent un contrôle médical après un certain âge. Le Portugal le demande dès le cap des 40 ans, l'Italie à 50 ans et l'Espagne à 65 ans, et des examens à intervalles réguliers sont ensuite nécessaires. La Belgique n'a fixé aucun âge mais demande un certificat médical au médecin traitant du conducteur tous les dix ans.

En France, seules les personnes souffrant de certaines affections médicales reçoivent un permis de conduire à la durée temporaire, et doivent passer un examen au moins tous les cinq ans pour le conserver.