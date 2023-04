Les jours des vieilles clés en métal sont peut-être comptés, mais BMW cherche également à se passer des clés à distance. Les propriétaires de certains smartphones fonctionnant sous Android peuvent désormais utiliser l'application Digital Key Plus du constructeur allemand, qui transforme le téléphone en une clé de contact sur les modèles compatibles.

BMW explique que le téléphone peut verrouiller/déverrouiller les portes et démarrer le moteur. En outre, l'application Digital Key Plus offre des fonctionnalités supplémentaires grâce à l'utilisation de la technologie à bande ultralarge (UWB), qui produit un signal radio très localisé offrant une meilleure sécurité à courte distance.

Le système a été mis au point avec Google et d'autres partenaires et, selon BMW, le risque d'interception ou de brouillage du signal est "virtuellement éliminé".

Le système de clé numérique du constructeur est disponible depuis quelques années et permet déjà aux propriétaires d'accéder à leur voiture et de la démarrer, mais Digital Key Plus va encore plus loin en rendant cette fonctionnalité automatique. Au lieu de placer le téléphone sur le plateau de chargement sans fil du véhicule pour démarrer, les appareils ayant Digital Key Plus peuvent rester dans la poche du conducteur.

De même, les fonctions automatisées définies par le propriétaire du véhicule, telles que l'éclairage extérieur à l'approche de la voiture, fonctionnent de manière identique à la clé standard.

Si l'application Digital Key Plus est une nouveauté pour les utilisateurs Android, elle est disponible pour l'iPhone et l'Apple Watch depuis 2021. Tous les téléphones Android ne sont pas compatibles avec l'application. Pour l'instant, BMW indique que Digital Key Plus est disponible pour les modèles Samsung Galaxy S23+ et Ultra, Google Pixel 7 Pro et certains modèles Samsung/Google plus anciens fonctionnant sous Android 13.1 ou plus récent.

De même, elle n'est disponible que sur les véhicules BMW offrant la fonctionnalité Digital Key Plus et, pour l'instant, cela concerne les modèles très récents, construits après novembre 2022. Une mise à jour OTA est prévue pour étendre la fonctionnalité aux modèles plus anciens, mais BMW ne précise pas quand elle aura lieu ni les modèles concernés.