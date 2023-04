Une Ferrari pourrait bientôt changer de place sur le podium des voitures les plus chères de tous les temps. La traditionnelle vente aux enchères de RM Sotheby's au Concorso d'Eleganza Villa D'Este se tiendra le 20 mai dans le cadre splendide de Villa Erba, sur les bords du lac de Côme, et parmi les vedettes figurera une 312 PB de 1972.

Il s'agit de la dernière voiture rouge conçue pour la classe "P", c'est-à-dire prototype, et celle-là même qui a remporté, toujours en 1972, les 1000 kilomètres de Buenos Aires et les 1000 kilomètres du Nürburgring, écrivant ainsi l'une des pages les plus importantes de l'histoire du Cheval Cabré.

Comme une Formule 1

La Ferrari 312 PB est un exemple extrêmement rare de voiture de course dérivée de la monoplace de Formule 1 correspondante de l'époque. Équipée du même moteur 12 cylindres de 3,0 litres, elle a été le dernier prototype sportif fabriqué par la division sportive de Ferrari à concourir et à remporter le Championnat du monde des voitures de sport.

Lors de la vente aux enchères, la voiture, accompagnée de nombreuses pièces détachées et de certificats d'authenticité, pourrait atteindre 18 millions d'euros, devenant ainsi l'une des trois voitures "classiques" les plus chères au monde, après la Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé et la Ferrari 250 GTO.

Ferrari 312 PB Ferrari 312 PB Ferrari 312 PB

La vente aux enchères

Comme prévu, la traditionnelle vente aux enchères de RM Sotheby's, au cours de laquelle cette Ferrari 312 PB spéciale et d'autres voitures de sport extrêmement rares seront vendues, se tiendra à la Villa Erba le 20 mai, lors du Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023.