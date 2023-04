En février, Ferrari a annoncé que quatre modèles feraient leur apparition au cours de l'année 2023, avant de présenter le premier d'entre eux, le Roma Spider. Une itération encore plus rapide de la SF90 Stradale pourrait faire partie des trois chevaux cabrés que nous verrons plus tard cette année, puisque la marque a été aperçue à plusieurs reprises en train de tester des prototypes. Connue provisoirement sous le nom de "Versione Speciale", la supercar a été aperçue dans les rues de Maranello.

Une nouvelle vidéo espion montre deux prototypes qui semblent porter la carrosserie de série. Ferrari s'abstient généralement de doter ses voitures de route d'ailes imposantes, mais la SF90, plus sophistiquée, semble faire exception. Il est impossible de cacher un élément aérodynamique aussi imposant, mais la marque italienne a tout de même décidé de le camoufler.

Photo - Ferrari SF90 Version Speciale, rendue par Motor1.com

La SF90 VS sera essentiellement une version axée sur la piste, probablement avec un peu plus de puissance. Le pack aérodynamique ne se limitera pas à l'aileron puisque des prototypes ont été aperçus avec des conduits de capot. Il n'est pas certain que l'augmentation de la puissance et de la force d'appui s'accompagne d'une perte de poids, comme on pourrait l'attendre d'un dérivé pur et dur.

Dans une vidéo publiée ce mois-ci sur le site officiel de Ferrari, Enrico Galliera, Chief Marketing & Commercial Officer, a présenté la SF90 épicée sur le circuit de Fiorano. Il a déclaré qu'il s'agirait d'un "modèle très spécial" développé pour offrir "des performances incroyables sur piste et aussi sur route". Dans les prochains jours, les clients fidèles seront contactés par la société et auront la possibilité de commander la voiture.

Comme le veut la tradition des éditions spéciales de Ferrari, il faut s'attendre à un prix élevé et à un faible volume. Il y a fort à parier qu'au moment où la Stradale améliorée sera officiellement révélée à nous autres, la totalité de la production aura été allouée.