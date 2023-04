Puisant son héritage dans le monde de la course automobile et du style de vie lié à l’auto de prestige, l’horloger suisse TAG Heuer célèbre déjà le soixantième anniversaire de l’un de ses modèles les plus iconiques : la Carrera.

TAG Heuer a ainsi honoré dans le centre de Londres l'anniversaire de sa montre présentée dans sa version originale il y a 60 ans. Le chronographe emblématique est inspiré par la course Carrera Panamericana. Le style intemporel de cette montre a ensuite traversé le temps et règne sur le monde de l’horlogerie de luxe parmi d’autres modèles iconiques depuis plus d’un demi-siècle maintenant.

Pour célébrer ce 60ème anniversaire de la Carrera et lancer la première mondiale du court-métrage "The Chase for Carrera", une comédie légère produite par TAG Heuer, le groupe LVMH a réuni une équipe hollywoodienne de prestige dans le centre de Londres le 20 avril 2023.

Pour célébrer sa montre, TAG Heuer n’a pas lésiné sur les moyens et a fait se retrouver sur un tapis rouge une nuée de stars qui prennent part à une comédie d'action hollywoodienne de 5 minutes : une production promotionnelle ambitieuse dont le casting a de quoi faire frémir certains des plus grands metteurs en scène d’Hollywood.

Les acteurs de la superproduction, notamment Ryan Gosling et Vanessa Bayer, ainsi que le producteur et réalisateur David Leitch et le réalisateur Nash Edgerton ont assisté à l'illustre événement. D'autres stars de l'écran et ambassadeurs TAG Heuer, tels que Patrick Dempsey, par ailleurs passionné de course et ayant participé aux 24 Heures du Mans, ou encore Jacob Elordi, Alexandra Daddario, Madelyn Cline et l'Anglais Tommy Fleetwood, se sont également joints aux célébrations.

"Nous avons choisi Londres pour cette soirée spéciale car le Royaume-Uni est une partie importante de la marque, l'un de nos plus grands marchés et un pays d'amateurs de montres et de courses", a déclaré Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer. "Nous sommes très heureux de célébrer le 60ème anniversaire de la Carrera en dévoilant un film très spécial."

Frédéric Arnault a ensuite levé le rideau The Chase for Carrera, une comédie d’action avec Ryan Gosling, ambassadeur de la marque. Ce court-métrage rend hommage à l'héritage historique de la Carrera dans une course-poursuite sans merci qui incarne l'esprit d'avant-garde de TAG Heuer : "Lorsque Ryan a rejoint la famille TAG Heuer il y a presque deux ans, il était évident que nous devions faire quelque chose dans ce sens. Il est le pilote hollywoodien par excellence et nous avons un lien très spécial avec lui. Nous voulions réaliser un film très spécial, mais nous attendions la bonne occasion. C'était sans aucun doute un projet très ambitieux, et personne ne savait comment il allait vraiment se dérouler, mais avec un casting aussi incroyable de personnes très talentueuses, nous avions toutes les chances de notre côté", a s’est réjoui Frédéric Arnault.