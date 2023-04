La "course automobile mythique", comme l’annonce d’emblée le communiqué de presse de La Poste, est célébrée cette année de nombreuses manières. Pour marquer l’évènement du centenaire, une série de timbres collector célébrant les 24 Heures du Mans réalisée à 25'000 exemplaires a été réalisée, sous la direction artistique de l’agence Huitième Jour, d’après des photos de l’Automobile Club de l’Ouest.

Le lot comprend quatre timbres, d’une valeur unitaire de 1,80€, soit 7,20€ l’ensemble, tirés à 450'000 exemplaires : trois rectangulaires et un rond, faisant référence au tour d’horloge réalisé deux fois par les bolides prenant part à la course d’endurance de légende. Un autre ensemble de 8 timbres sera proposé à seulement 25'000 exemplaires et proposé à 18€.

Le timbre rond est déjà emblématique et devrait séduire les collectionneurs. Il symbolise le temps et est imprimé avec une encre or et une dentelure carré.

"Cette course est profondément ancrée dans le patrimoine économique et culturel français, et permet à notre territoire de rayonner dans le monde entier", se félicite Pierre Fillon, directeur de l’Automobile Club de l’Ouest. "Assister aux cent ans d’un tel mythe est une chance dans une vie. Peu d’évènements affichent une telle longévité et peuvent se vanter d’avoir, pour l’occasion, ce qui s’annonce comme l’une des plus grandes éditions de l’histoire sur le plan sportif."

Les planches peuvent être obtenues de la même manière que les timbres de collection habituels, en agence postale ou sur le site internet de La Poste, et seront aussi trouvables dans l’enceinte du Circuit des 24 Heures, au Mans, à compter de la fin mai.

Rappelons aux amateurs d’automobile et collectionneurs que La Poste concède une importante part de ses séries spéciales aux quatre roues actuellement : on trouve en effet sur le site internet de La Poste de nombreuses planches dédiées à l’univers de l’auto, comme la série collector "Voitures de style" ou encore les "Voitures et vacances", qui feront plonger dans la nostalgie de l’automobile d’après-guerre et ramèneront à un style de vie chargé de nostalgie. Toujours sur le thème des vacances, la série "Nationale 7, la route des vacances", est certes plus graphique, mais complètera les collections. Les très belles planches "Voitures de cinéma" emmèneront aussi les amateurs d’auto vers des modèles emblématiques ayant percé sur le grand écran.