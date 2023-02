À l'occasion du salon Rétromobile, qui se tient en ce moment même à Paris, porte de Versailles, et jusqu'au 5 février, il a été annoncé qu'une collection spéciale de timbres et de pièces de monnaie célébrant le centenaire des 24 Heures du Mans allait prochainement être mise en vente.

Lancés les 26 et 27 mai 1923, les 24 Heures du Mans sont rapidement devenus une épreuve phare dans le monde du sport automobile. Ce grand test d'endurance mais aussi de performance a réuni lors des cent années suivantes les plus grands pilotes et les plus grands constructeurs de la planète. Par ailleurs, certaines voitures français emblématiques ayant couru dans la Sarthe ont paradé dans les rues de Paris il y a peu.

Une collection unique pour un événement unique

Concernant la collection de pièces, la Monnaie de Paris a frappé des monnaies en or et en argent sur lesquelles on retrouve des portraits de pilotes, le tracé du Circuit de la Sarthe et des voitures de course, telle que la Chenard et Walcker Sport ayant remporté la première édition. À noter que ces pièces ont été imaginées par Joaquin Jiménez, Graveur Général de la Monnaie de Paris, qui est également le créateur du trophée du centenaire des 24 Heures du Mans.

Le 30 mai, quelques jours avant le coup d'envoi des festivités dans la Sarthe, La Poste émettra un bloc de quatre timbres disponible dans la boutique Le Carré d'Encre à Paris, dans de nombreux bureaux de Poste ou sur le site laposte.fr, et dont le tirage sera limité à 450'000 exemplaires.

Enfin, les éditions Cercle d'Art ont annoncé la publication d'un ouvrage photographique de plus de 360 pages consacré aux cent ans d'histoire des 24 Heures et disponible à compter du mois de juin 2023. À noter qu'une édition Ultra Premium sera également rendue disponible dans un coffret en série limitée.