Ferrari s'est de nouveau imposé au Car Design Awards, les Oscars du design automobile mondial créés en 1984 à l'initiative du magazine Auto&Design. L'année dernière, le Cheval cabré a remporté la palme dans la catégorie des voitures de série avec la 296 GTB. Cette année, il est arrivé premier dans la même catégorie avec le Purosangue, tandis que son Centro Stile a remporté le prix dans la catégorie Brand Design Language.

L'équipe de design de Genesis, la division de luxe de la marque Hyundai, a quant à elle conquis la première place dans la catégorie des concept-cars avec le projet X Convertible. Silvia Baruffaldi, rédactrice en chef d'Auto&Design et présidente du jury des Car Design Awards 2023, a déclaré :

"Plus que jamais, le design se confirme comme l'élément clé dans l'achat d'un nouveau modèle, et les Car Design Awards ont toujours été reconnus au niveau international comme les prix d'excellence dans le domaine très compétitif du design automobile."

Le top 3 de 2023 expliqué

Depuis 2016, les Car Design Awards récompensent trois catégories : les concept-cars, les voitures de production et le langage de design d'une marque (Brand Design Language). Ce dernier prix est décerné à l'équipe de design qui a le mieux travaillé sur la cohérence et la transversalité du langage formel de la marque sur l'ensemble de sa gamme.

Concept-cars

Genesis X Convertible Hyundai N Vision 74 Dacia Manifesto

Genesis X Convertible

Le Genesis X Convertible a remporté la première place grâce à, comme l'a expliqué le jury, "un design vraiment épuré et haut de gamme. Ce design joue élégamment avec les éléments de style des cabriolets sportifs classiques dans une interprétation contemporaine, mettant en valeur l'ADN du design Genesis".

Voitures de production

Ferrari Purosangue Toyota Prius Jeep Avenger

Ferrari Purosangue

Le Ferrari Purosangue a convaincu le jury par ses "proportions extraordinaires pour un SUV qui semble plus compact que sa taille réelle. L'accessibilité et l'habitabilité sont au sommet de la catégorie, grâce également à des portières élaborées et esthétiquement attrayantes. Incontestablement Ferrari, il se distingue de tous les autres SUV haut de gamme".

Brand Design Language

Centro Stile Ferrari Équipe de design Kia Équipe de design Hyundai

"Il n'y a pas une seule Ferrari qui ait été moins que splendide ces dernières années", a déclaré le jury, "Des langages de design différents, mais tous distinctement Ferrari. La marque a réussi à évoluer et à innover sans perdre son identité, tout en ouvrant un nouveau chapitre pour la lignée de modèles indépendants".