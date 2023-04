Dans plusieurs pays européens, Genesis a lancé un défi aux marques allemandes. Sur le Vieux Continent, la marque premium de Hyundai est principalement présente avec des SUV de luxe tels que les GV70 et GV80, avec le crossover électrique GV60 et avec le break de chasse G70 (conçu spécifiquement pour l'Europe).

Une version sportive du GV80, qui vient de faire ses débuts en tant que concept, pourrait bientôt être ajoutée à cette liste.

Prêt à devenir standard

Appelé Genesis GV80 Coupé, Hyundai le définit comme une "déclaration d'intention" pour une éventuelle version hautes performances de son SUV le plus important. Mais le projet pourrait voir le jour très bientôt, étant donné que les tests d'une Genesis aux proportions très similaires à ce modèle ont depuis longtemps commencé aux États-Unis.

En fait, en regardant le concept, vous comprenez que la voiture est quasiment prête à entrer en production. Le GV80 Coupé conserve les caractéristiques et le style typiques des autres modèles de la gamme, notamment la calandre et les phares, fins et horizontaux, qui se prolongent sur le côté. Par rapport au GV80 traditionnel, la différence la plus notable est la ligne de toit plus raide à l'arrière, ainsi que des passages de roue encore plus généreux.

Viennent ensuite les nouvelles jantes en alliage et deux gigantesques barres lumineuses arrière : deux références à l'autre concept Genesis récemment présenté : le X Speedium.

Quatre sièges pour des aventures sportives

Mais c’est dans l'habitacle que Genesis étonne le plus. Les sièges en carbone, avec appuie-tête intégrés et arceau de sécurité arrière, montrent que le SUV est sérieux en matière de sportivité. Cependant, le luxe et le raffinement ne manquent pas, avec une sellerie en cuir Nappa et Alcantara, ainsi que des surpiqûres orange (Hyundai appelle cette couleur particulière "Magma").

L'arceau de sécurité sera probablement supprimé dans l'hypothétique version standard du GV80 Coupé pour améliorer l'aspect pratique et la capacité de charge, mais il n'est pas exclu qu'il reste disponible comme accessoire pour les versions extrêmes.

En parlant de performances, Genesis n’a pas déclaré le moteur monté sur le concept. Rappelons toutefois que la version haut de gamme du GV80 est propulsée par un V6 3,5 litres de 375 ch, ce qui pourrait être une bonne base de départ pour une version sportive.