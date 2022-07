Dans une crise, il y a toujours des gagnants et des perdants. L'industrie automobile doit faire face à un tas de défis et de menaces. Dans le même temps, certaines des principales économies du monde devraient entrer en récession dans les mois à venir. Dans ce contexte, il est intéressant de voir comment certaines entreprises parviennent à se développer et à sortir gagnantes de cette période difficile.

Genesis, la marque haut de gamme de Hyundai, est l'une d'entre elles. Elle a été officiellement annoncée comme une marque indépendante fin 2015, lançant son premier modèle, la Genesis G90, en 2017. Cette décision est arrivée des années après que Hyundai ait créé la sous-marque Genesis comme une "interprétation progressive de la berline sportive moderne à propulsion arrière". Et elle a porté ses fruits.

Ventes mondiales de Genesis

Selon les données mondiales de l'année dernière, cette marque a vendu un peu plus de 200 000 voitures neuves. Le total était 58 % plus élevé que ce que Genesis a vendu en 2020. Cette année-là, elle avait déjà affiché une hausse de 55% par rapport à 2019, malgré les problèmes de pandémie. En 2018, Genesis avait vendu 77 000 unités.

De la cohérence dans le lancement des produits

La principale raison de la croissance continue des ventes est la cohérence des lancements de produits. Bien que les premières voitures proposées par la marque ne soient pas des modèles autonomes, Genesis a commencé à travailler sur un plan très intéressant qui comprend plusieurs voitures avec leur propre technologie et personnalité. Depuis sa fondation, Genesis a présenté cinq modèles entièrement nouveaux, et deux restylages profonds des modèles précédents issus de Hyundai.

La gamme actuelle comprend trois berlines ciblant trois segments différents, un break pour les marchés européens et trois SUV. Tous ces modèles sont positionnés au même niveau que des marques comme BMW ou Mercedes.

Ventes mondiales Genesis 2021 par modèle

C'est sans doute la meilleure façon de créer et de positionner une nouvelle marque automobile. Cependant, ce n'est pas le seul facteur de succès. Genesis a également travaillé sur des marchés clés tout en arrivant progressivement sur d'autres. Par exemple, depuis sa création, il était clair que les États-Unis seraient son havre de paix. Sans ce marché, il est assez complexe pour toute marque premium de survivre. Ensuite, il y avait sa terre d'origine, la Corée du Sud, connue pour acheter des grosses berlines.

Après avoir sécurisé ces deux marchés importants, Genesis a commencé à regarder à l'étranger. Elle est entrée en Europe en 2021, et vient d'arriver en Chine. Aujourd'hui, sans ces deux derniers marchés, Genesis dépasse les autres marques premium traditionnelles. Elle est appelée à gagner d'autres places au fur et à mesure qu'elle lancera d'autres produits dans d'autres segments et que la marque décollera en Chine, le plus grand marché mondial pour les voitures haut de gamme.

Ventes mondiales de Genesis en 2021 par région

Un exemple pour les marques premium traditionnelles

Ce cas de réussite, du moins jusqu'à présent, devrait devenir un exemple pour d'autres marques haut de gamme qui ont eu du mal à s'imposer. Il est de notoriété publique que concurrencer BMW, Audi ou Mercedes n'est pas une tâche aisée. Mais pas impossible. Tesla, Volvo et Lexus ont déjà réussi à s'emparer d'une part décente de ce marché rentable.

La façon dont Genesis travaille sur son plan semble être une autre bonne approche pour gagner des parts. Des marques comme Jaguar, Infiniti et Alfa Romeo devraient en prendre de la graine.