Qui pourra déloger l'infernal trio Mercedes-Benz Classe S, Audi A8 et BMW Série 7 ? Même si ces modèles sont amenés à être profondément remaniés d'ici les années à venir, en témoigne la nouvelle Mercedes-Benz EQS, les trois allemandes caracolent en tête des ventes de limousine dans le monde, bien loin devant la concurrence.

Pourtant, la concurrence a bien son mot à dire, en témoigne Lexus et sa LS par exemple, et maintenant Genesis et sa G90. Genesis, si vous ne connaissez pas, c'est presque normal, puisqu'avant d'être une marque, il s'agissait du vaisseau-amiral de Hyundai. Par la suite, Genesis est devenue une marque à part entière et la firme haut de gamme de Hyundai, comme l'est Lexus avec Toyota en quelque sorte.

Après plusieurs visuels, Genesis révèle enfin toutes les caractéristiques de sa nouvelle berline. Ce modèle mesure pas moins de 5,28 mètres de long, soit exactement la même taille qu'une Mercedes Classe S châssis long et quatre centimètres de moins que la Bentley Flying Spur. Et il existe, comme souvent avec ce genre de berline, une version rallongée culminant à 5,47 mètres avec un empattement à peine croyable de 3,37 mètres.

À l'intérieur, sans surprise, l'environnement est ultra-luxueux, avec des matériaux de grande qualité et des technologies au niveau des premium allemands. Outre les traditionnelles aides à la conduite toutes plus élaborées les unes que les autres, la G90 se distingue également par des technologies pouvant justifier son prix, en l'occurrence un système Hi-Fi Bang & Olufsen à 23 haut-parleurs, un système de réduction de bruit actif pour se couper des nuisances sonores extérieures, un diffuseur de parfums, un écran multimédia connecté de 10,2 pouces pour chaque passager arrière, des sièges ventilés et massants ou encore des stores électriques.

Toujours au chapitre des technologies, mais cette fois-ci au service de la conduite, nous retrouvons les roues arrières directrices (elles braquent en sens opposé jusqu’à 4 degrés à basse vitesse et dans le même sens jusqu’à 2 degrés à haute vitesse) ou encore une suspension pneumatique paramétrable s’adaptant automatiquement aux contraintes de l'asphalte.

Si vous doutiez encore de la présence sur le marché d'une telle voiture, l'énumération des moteurs devrait lever tous vos doutes. Deux motorisations seront disponibles, une pour la version courte et une pour la version à empattement long.

La plus "petite" des G90 reçoit un V6 3,5 litres bi-turbo de 380 chevaux et 530 Nm, le tout envoyé aux seules roues arrière ou bien aux quatre roues, Genesis laissant le choix de la transmission aux clients. La version "Long Wheel Base" aura le même V6, mais en version micro-hybride 48V et agrémenté d’un compresseur électrique. En revanche, nous ne connaissons pas la puissance de ce modèle.

La Genesis G90 sera vendue en Europe, mais pas sur tous les marchés. Évidemment, la France ne devrait pas être concernée, puisque Genesis n'y est même pas encore implanté. Dans un premier temps, la G90 fera ses débuts en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse.